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02:37 13.12.2019

Аваков пояснил, как может выглядеть компромиссный переходной вариант совместных патрулей украинской полиции, полицейских ОБСЕ и "представителей громад" в ОРДЛО, когда там будут проходить выборы

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Аваков пояснил, как может выглядеть компромиссный переходной вариант совместных патрулей украинской полиции, полицейских ОБСЕ и "представителей громад" в ОРДЛО, когда там будут проходить выборы

 Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пояснил, какой компромиссный переходной вариант совместного патрулирования и обеспечения безопасности Национальной полицией Украины, специальной полицейской миссии ОБСЕ и "представителям территориальных громад" в ОРДЛО, когда там в перспективе будут проходить местные выборы.

"Всем не нравится "формула Штайнмаейра", но в этой части она мне очень нравится. Мы исходим из того, что выборов не будет, пока не будут распущены все незаконные формирования. Выборы могут проходить только под украинским флагом, с ЦИК и всеми государственными органами Украины. С другой стороны, в Минских соглашениях записана "народная милиция", которой нигде не существует в нашем законодательном поле. И нужно этот вопрос как-то решать. Сейчас существует "народная милиция ЛНР" и "народная милиция ДНР", но они же должны быть распущены. И мы опять ищем компромисс", - сказал он в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

Аваков отметил, что Украина готова, как только будет заключено дипломатами адекватное соглашение, своими полицейскими силами зайти и обеспечивать порядок. "И идея была такова, что мы заходим своими полицейскими силами, например, патруль из пяти человек: два – из Национальной полиции Украины, один – из специальной полицейской миссии ОБСЕ, и два представителя территориальных громад, в которых проходят выборы", - указал он.

Глава МВД указал, что такой вариант взят, в том числе, из опыта мировых конфликтов. "Такая ситуация была в Хорватии. Это переходный период такой специальной сложнейшей полицейской миссии. Он длится недолго, он чрезвычайно тяжелый для самих полицейских, он чреват гигантскими конфликтами внутри и даже жертвами, потому что стычки все равно возникают. Но, видимо, другого пути нет, и это самый минимальный объем сложностей, которые мы можем получить, восстанавливая свой суверенитет", - считает он.

 

Теги: #украниа #полиция #контроль #аваков
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