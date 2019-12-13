Зеленский: я ощущал сильную поддержку Германии и Франции в Париже, а Путин – непростой человек, но я много чего для себя понял

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о позиции Германии и Франции на переговорах в Нормандском формате 9 декабря в Париже и о том, что он вынес для себя из первой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я ощущал мощную поддержку со стороны Германии, госпожи Меркель, и со стороны Франции. Я очень благодарен им, они действительно нас поддерживали очень сильно. Что касается президента Российской Федерации, что я понял, это непростой сложный человек, но мне понятно много чего из этой первой встречи. Я обо всём не буду говорить, это будет моя тактика в дальнейшем. Но я точно понял, что у нас начался диалог. Мы можем договариваться. Договоренности не будут быстро, но они будут", - сказал он в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

Зеленский также поблагодарил и отметил важную роль своей команды на переговорах в Нормандском формате.