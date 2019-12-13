Зеленский считает снятие "Слуги народа" с показа в РФ это информационная ошибка телеканала или российских властей

Президент Украины Владимир Зеленский сожалеет, что сериал "Слуга народа", где он сыграл в свое время главную роль, сняли с показа на российском телевидении.

"Слуга народа", - сказал он в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

Зеленский также отметил, что его в целом очень удивил этот случай, потому что с 2012 года студия "Квартал 95" работала со шведской компанией Eccho Rights, которая купила все права компании на её рейтинговый продукт, в частности, сериал "Слуга народа".

"Поэтому я, правда, был очень удивлен, что телеканал "ТНТ" взял права у шведской компании Eccho Rights. Как пропустили "Слугу народа". То есть ответ мы увидели. Пропустили, две серии показали и сняли с эфира", - указал он.

По его мнению, это "в целом большая информационная ошибка телеканала или власти, или той части власти, которая руководит информационной политикой в России". "Потому что показать две серии, и все люди, которые имели возможность посмотреть эти две серии, точно посмотрят в Youtube", - добавил Зеленский.