События

00:02 13.12.2019

Зеленский на слова Путина о "Сребренице": мы другие люди, никакой подобной резни на Донбассе не будет

2 мин читать
Зеленский на слова Путина о "Сребренице": мы другие люди, никакой подобной резни на Донбассе не будет

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал высказывания президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что в условиях отсутствия закона об амнистии в отношении жителей Донбасса установление Украиной контроля на границе с РФ чревато массовым уничтожением граждан ОРДЛО.

"Он (Путин – ИФ) это сказал, мне кажется, дважды на наших встречах. Мы пояснили, что мы другие люди, совсем другие, свободные, демократические. Мы понимаем, что там живут украинцы. И мы с уважением относимся к гражданам Украины, и никакой резни (не будет – ИФ), я именно так и сказал господину Путину", - сказал он в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

Зеленский отметил, что не знает, кого Путин "представляет на его (Зеленского  ИФ) месте", но он другой человек. "Я не знаю, с кем вы (Путин – ИФ) до этого говорили о таких серьезных вопросах, какой у вас опыт по этому вопросу и в других странах, но у нас другая страна, мы другая власть, и для нас самое главное – человеческая жизнь", - указал президент Украины.

На встрече с Советом по правам человека при президенте Путин сообщил, что возможное преследование этих людей было одной из тем его дискуссии с Зеленским в ходе встречи в Париже 9 декабря.

"До сих пор не принят закон об амнистии. В 2015 году еще договорились, решения есть какие-то, но ничего не действует. И украинская сторона все время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками", - сказал Путин.

В связи с этим президент РФ указал: "Но я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет" (массовое убийство мусульман в июле 1995 года в Сребренице является одним из самых кровавых эпизодов боснийской войны 1992-1995 годов).

Как отметил президент РФ, "мы же видели, как президент Зеленский ведет дискуссию с националистами, не понятно, кто там сильнее". "И не понятно, что там произойдет, и кто ими будет руководить, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантий людям", - сказал Путин.

Теги: #зеленский #украина #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:42 12.12.2019
Зеленский: Минские соглашения предполагают изменения в Конституцию Украины о децентрализации, и мы выполняем эти обязательства

Зеленский: Минские соглашения предполагают изменения в Конституцию Украины о децентрализации, и мы выполняем эти обязательства

23:30 12.12.2019
Зеленский: мы постараемся изменить некоторые положения Минских соглашений, хотя это и сложно

Зеленский: мы постараемся изменить некоторые положения Минских соглашений, хотя это и сложно

23:23 12.12.2019
Зеленский: если нам вернут Донбасс, я готов и десять раз пожать руку Путину, а если вернут Крым – то и сто раз

Зеленский: если нам вернут Донбасс, я готов и десять раз пожать руку Путину, а если вернут Крым – то и сто раз

20:13 12.12.2019
Вашингтон предварительно согласился на назначение Ельченко послом Украины в США - СМИ

Вашингтон предварительно согласился на назначение Ельченко послом Украины в США - СМИ

19:57 12.12.2019
Зеленский предложил упростить процедуру пересечения границ для граждан стран-участниц ГУАМ

Зеленский предложил упростить процедуру пересечения границ для граждан стран-участниц ГУАМ

19:25 12.12.2019
Медведчук: У Зеленского нет политической воли для мирного урегулирования конфликта на Донбассе

Медведчук: У Зеленского нет политической воли для мирного урегулирования конфликта на Донбассе

19:12 12.12.2019
Трамп недоумевает из-за отсутствия европейской помощи Украине

Трамп недоумевает из-за отсутствия европейской помощи Украине

19:11 12.12.2019
Украина подписала обновленную Дорожную карту по оборонно-техническому сотрудничеству с НАТО

Украина подписала обновленную Дорожную карту по оборонно-техническому сотрудничеству с НАТО

18:55 12.12.2019
Зеленский отрицает какие-либо договоренности о пребывании Авакова на посту главы МВД, в том числе, за раскрытие убийства Шеремета

Зеленский отрицает какие-либо договоренности о пребывании Авакова на посту главы МВД, в том числе, за раскрытие убийства Шеремета

18:20 12.12.2019
Зеленский уверен, что заказчики убийства Шеремета будут найдены вслед за исполнителями

Зеленский уверен, что заказчики убийства Шеремета будут найдены вслед за исполнителями

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: Минские соглашения предполагают изменения в Конституцию Украины о децентрализации, и мы выполняем эти обязательства

Зеленский: мы постараемся изменить некоторые положения Минских соглашений, хотя это и сложно

В редакции "Украинской правды" осторожно относятся к информации, озвученной на брифинге по убийству Шеремета, и предостерегают от манипуляций

Маруся Зверобой не доверяет представленным Нацполицией результатам расследования убийства Шеремета

Трамп недоумевает из-за отсутствия европейской помощи Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Консерваторы признают высокую явку лейбористов на парламентских выборах в Британии

В редакции "Украинской правды" осторожно относятся к информации, озвученной на брифинге по убийству Шеремета, и предостерегают от манипуляций

Апелляционный суд оставил Альперина под арестом с возможностью внесения залога

Маруся Зверобой не доверяет представленным Нацполицией результатам расследования убийства Шеремета

Продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного мирового соглашения с женщинами, обвинившими его в сексуальных домогательствах

Для экспертизы походки подозреваемых по делу Шеремета был привлечен один из лучших мировых экспертов из Великобритании – замглавы Нацполиции

Для экспертизы походки подозреваемых по делу Шеремета был привлечен один из лучших мировых экспертов из Великобритании – замглавы Нацполиции

Взрывчатку под машину Шеремета заложила волонтер Юлия Кузьменко -следствие

Есть еще подверсии убийства Шеремета, среди которых и изобличение режима в "соседней державе" – Аваков

Подозреваемые в причастности к убийству Шеремета обсуждали устранение Маруси Зверобой для дестабилизации в стране – замглавы Нацполиции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА