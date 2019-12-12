Зеленский: Минские соглашения предполагают изменения в Конституцию Украины о децентрализации, и мы выполняем эти обязательства

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что записанные в Минских соглашениях изменения в Конституцию Украины подразумевают ту децентрализацию, которую Украина сейчас и реализует по всей территории страны.

"В "Минске" четко записано, что изменения в Конституцию Украины – всё, что связано с децентрализацией. Сейчас мы готовим пакет законов о децентрализации, вы это знаете, на всей территории Украины. То есть мне кажется, что мы выполняем все эти обязательства. Да, немного другая формулировка, но мне кажется, что, в принципе, она подходит", - сказал он в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

Зеленский считает, что ему в этом вопросе удалось убедить Германию и Францию. "Что касается Российской Федерации, будет сложно. Все видели. В этом вопросе тоже будет очень-очень сложно", - указал он.