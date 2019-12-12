Зеленский: мы постараемся изменить некоторые положения Минских соглашений, хотя это и сложно

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что украинская сторона постарается изменить некоторые положения Минских соглашений, хотя это и будет непросто сделать, в частности, по вопросу передачи границы под контроль Украине.

"Это будет очень сложно сделать, но мы должны это сделать. Мы должны с вами понимать, что со времен "Минска" прошло четыре года, все меняется в нашей жизни. Мы понимаем, что не моя команда подписывала "Минск", но мы, как власть, должны выполнять те условия, на которые пошла тогдашняя власть. Но я уверен, что некоторые вещи мы сможем изменить, и будем менять", - сказал он в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

Зеленский подчеркнул, что тот же пункт о передаче Украине под контроль границы с Российской Федерацией на Донбассе после проведения там местных выборов не является позицией нынешнего руководства государства. "Я об этом сказал, не знаю сколько раз, и это окончательное решение", - заявил он.