Консерваторы признают высокую явку лейбористов на парламентских выборах в Британии

Консервативная партия Великобритании подтверждает высокую явку лейбористов на внеочередных выборах в парламент, сообщило в четверг издание The Guardian.

В частности, консерваторы разослали своим сторонникам электронные письма, в которых говорится: "Наши группы поддержки на участках голосования сообщают о высокой явке лейбористов. Высока. Итак, вы уже проголосовали? А ваши друзья, семья?".

Письма подписаны премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Кроме того, в теме письма было изображение проблескового маячка-сирены красного цвета.

Ранее в четверг лидеры основных британских политических партий уже отдали голоса на выборах в парламент, сообщил телеканал Sky News.

В Великобритании в четверг проходят парламентские выборы. В стране работают около 40 тыс. участков. Британцы смогут проголосовать на них до 22:00 по местному времени.

В этом году, в частности, избирательные участки открыты даже в нескольких пабах, а также в салоне красоты и прачечной.

Ожидается, что основная борьба за места в Палате общин (нижней палате парламента) развернется, как это чаще всего бывает, между консерваторами и лейбористами.

Согласно последним опросам, Консервативная партия Великобритании, вероятно, сможет получить большинство в 650-местной палате.

Премьер-министр Борис Джонсон призвал к досрочным выборам, когда стало ясно, что он не сможет исполнить свое обещание вывести Великобританию из ЕС 31 октября. Премьер надеется, что новый состав парламента поддержит его сделку по Brexit.

Джонсон добивался, чтобы Великобритания покинула ЕС 31 октября, даже если к этому моменту стороны не смогут достигнуть соглашения по процедуре "развода" и дальнейшим отношениям. Британский парламент выступил против выхода из ЕС без сделки с Брюсселем, обязав Джонсона просить об отсрочке Brexit. Теперь Brexit запланирован на 31 января 2020 года.