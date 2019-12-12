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20:13 12.12.2019

Вашингтон предварительно согласился на назначение Ельченко послом Украины в США - СМИ

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Вашингтон предварительно согласился на назначение Ельченко послом Украины в США - СМИ

Соединенные Штаты дали предварительное согласие (агреман) на назначение Владимира Ельченко послом Украины в США, пишет ZN.UA, ссылаясь на свои данные.

В настоящее время В.Ельченко является постоянным представителем Украины при ООН. "Ожидается, что новым главой представительства Украины при ООН станет нынешний заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, курирующий в центральном аппарате международные организации", - пишет издание.

Агентство "Интерфакс-Украина" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Как сообщалось, 19 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в США, а также с должности украинского посла в Антигуа и Барбуда и Тринидад и Тобаго, которые он занимал по совместительству.

Должность посла Украины в США Чалый занимал с 10 июля 2015 года

Теги: #сша #посол #агреман #украина
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