События

20:00 12.12.2019

Продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного мирового соглашения с женщинами, обвинившими его в сексуальных домогательствах

3 мин читать
Продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного мирового соглашения с женщинами, обвинившими его в сексуальных домогательствах

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн и правление его обанкротившейся киностудии урегулировали вне суда конфликты более чем с 30 предполагаемыми жертвами сексуального насилия, сообщила The New York Times.

Всего жалобщицам выплатят 25 миллионов долларов. 18 из них разделят 6,2 миллиона, остальные 18,5 миллионов долларов достанутся истцам, подавшим групповой иск. Выплаты на себя взяли страховые компании, представляющие Weinstein Company.

Предполагаемые жертвы продюсера согласились взять у него деньги и отказаться от обвинений в домогательствах или изнасилованиях. На суде Вайнштейн не признал вину.

По данным юристов, мировое соглашение получило предварительное одобрение основных заинтересованных сторон, но пока не утверждено судом и не подписано.

Харви Вайнштейн - сооснователь и бывший сопредседатель кинокомпаний Miramax и Weinstein Co. В мае 2018-го он сдался полиции и был отпущен на свободу под залог в миллион долларов.

Об изнасиловании продюсером говорили восемь женщин, более 80 заявили о сексуальных домогательствах с его стороны.

В мае 2019 года американские СМИ уже сообщали, что Вайнштейн и его студия достигли предварительной сделки по всем своим обязательствам. Тогда фигурировала общая сумма выплат в 44 миллиона долларов, 30 из которых должны пойти предполагаемым жертвам домогательств Вайнштейна.

С осени 2017 года более 80 женщин, в том числе известные актрисы и модели, рассказали о домогательствах и насилии со стороны Харви Вайнштейна. По некоторым из этих инцидентов продюсеру в 2018 году предъявили уголовные обвинения.

В числе тех, кто обвинял Вайнштейна, - известные актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, но ни одна из них не стала участницей судебного процесса.

Секс-скандал, в центре которого оказался Харви Вайнштейн, разгорелся в октябре 2017 года. Изначально он касался только продюсера, но потом многие женщины стали публично жаловаться на домогательства актеров и режиссеров. По миру прокатилась волна акции под хэштегом "Me Too".

Вайнштейн продюсировал фильмы, многие из которых стали лучшими за последние 20 лет и удостоились премий "Оскар" в различных номинациях. Это, в частности, "Английский пациент" (1996), "Умница Уилл Хантинг" (1997), "Влюблённый Шекспир" (1998), "Правила виноделов" (1999), "Другие" (2001), трилогия "Властелин колец", "Банды Нью-Йорка" (2002), "Холодная гора" (2003), "Авиатор" (2004), "Фаренгейт 9/11" (2004), "Волшебная страна" (2004), "Город Грехов" (2005), "Король говорит!" (2010), "Артист" (2011). Вайнштейн участвовал в выпуске лент Квентина Тарантино: "Убить Билла" (2004), "Бесславные ублюдки" (2009), "Джанго освобожденный" (2012) и "Омерзительная восьмёрка" (2015).

Вайнштейн в расцвете кинематографической славы был награжден Орденом Британской империи и Орденом Почетного легиона. После истории с обвинениями в Англии и Франции поставлен вопрос о лишении продюсера этих наград.

Вайнштейн уже перестал быть членом американской Академии кинематографических искусств и наук, членом Гильдии продюсеров и гильдии режиссеров Америки, его исключили из Британского института кино и Брита́нской акаде́мии кино́ и телевизио́нных иску́сств (BAFTA).

Теги: #сша #продюсер #претензии #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:37 12.12.2019
Апелляционный суд оставил Альперина под арестом с возможностью внесения залога

Апелляционный суд оставил Альперина под арестом с возможностью внесения залога

20:13 12.12.2019
Вашингтон предварительно согласился на назначение Ельченко послом Украины в США - СМИ

Вашингтон предварительно согласился на назначение Ельченко послом Украины в США - СМИ

19:12 12.12.2019
Трамп недоумевает из-за отсутствия европейской помощи Украине

Трамп недоумевает из-за отсутствия европейской помощи Украине

17:52 12.12.2019
США предлагают КНР снизить наполовину действующие пошлины на китайские товары объемом $360 млрд

США предлагают КНР снизить наполовину действующие пошлины на китайские товары объемом $360 млрд

16:17 12.12.2019
Трамп назвал нелепым признание Греты Тунберг Человеком года

Трамп назвал нелепым признание Греты Тунберг Человеком года

15:26 12.12.2019
Суд Панамы окончательно закрыл дело, которое Портнов инициировал против Порошенко

Суд Панамы окончательно закрыл дело, которое Портнов инициировал против Порошенко

12:43 12.12.2019
Суд наложил арест на активы владельца Дельта Банка Лагуна

Суд наложил арест на активы владельца Дельта Банка Лагуна

10:52 12.12.2019
Украина благодарит Палату представителей США за утверждение санкции против "Северного потока-2"

Украина благодарит Палату представителей США за утверждение санкции против "Северного потока-2"

10:04 12.12.2019
Гончарук об одобрении в конгрессе США санкций против "Северного потока-2": продолжим борьбу за энергобезопасность Украины

Гончарук об одобрении в конгрессе США санкций против "Северного потока-2": продолжим борьбу за энергобезопасность Украины

09:37 12.12.2019
Комитет Сената США одобрил законопроект, нацеленный на противостояние России в сфере энергетики

Комитет Сената США одобрил законопроект, нацеленный на противостояние России в сфере энергетики

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В редакции "Украинской правды" осторожно относятся к информации, озвученной на брифинге по убийству Шеремета, и предостерегают от манипуляций

Маруся Зверобой не доверяет представленным Нацполицией результатам расследования убийства Шеремета

Трамп недоумевает из-за отсутствия европейской помощи Украине

Для экспертизы походки подозреваемых по делу Шеремета был привлечен один из лучших мировых экспертов из Великобритании – замглавы Нацполиции

Взрывчатку под машину Шеремета заложила волонтер Юлия Кузьменко -следствие

ПОСЛЕДНЕЕ

В редакции "Украинской правды" осторожно относятся к информации, озвученной на брифинге по убийству Шеремета, и предостерегают от манипуляций

Маруся Зверобой не доверяет представленным Нацполицией результатам расследования убийства Шеремета

Украина подписала обновленную Дорожную карту по оборонно-техническому сотрудничеству с НАТО

Для экспертизы походки подозреваемых по делу Шеремета был привлечен один из лучших мировых экспертов из Великобритании – замглавы Нацполиции

Для экспертизы походки подозреваемых по делу Шеремета был привлечен один из лучших мировых экспертов из Великобритании – замглавы Нацполиции

Взрывчатку под машину Шеремета заложила волонтер Юлия Кузьменко -следствие

Зеленский отрицает какие-либо договоренности о пребывании Авакова на посту главы МВД, в том числе, за раскрытие убийства Шеремета

Есть еще подверсии убийства Шеремета, среди которых и изобличение режима в "соседней державе" – Аваков

Подозреваемые в причастности к убийству Шеремета обсуждали устранение Маруси Зверобой для дестабилизации в стране – замглавы Нацполиции

Зеленский уверен, что заказчики убийства Шеремета будут найдены вслед за исполнителями

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА