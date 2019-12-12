События

19:12 12.12.2019

Трамп недоумевает из-за отсутствия европейской помощи Украине

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Трамп недоумевает из-за отсутствия европейской помощи Украине

Президент США Дональд Трамп в четверг выразил недоумение по поводу отсутствия должной помощи Украине от европейских стран.

"Я постоянно задаю вопрос: "Почему Германия, Франция и другие европейские страны не помогают Украине больше? Они получают наибольшую выгоду. Почему это всегда старые добрые Соединенные Штаты (кто помогает Украине - ИФ)?" - написал Трамп в твиттере.

Он также подчеркнул, что "ничего не делающие демократы никогда не упоминают об этом на липовых слушаниях".

Трамп неоднократно заявлял о том, США делают для Украины значительно больше, чем Европа.

Теги: #сша #помощь #трамп #украина
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Интерфакс-Украина
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