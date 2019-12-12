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19:11 12.12.2019

Украина подписала обновленную Дорожную карту по оборонно-техническому сотрудничеству с НАТО

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Украина подписала обновленную Дорожную карту по оборонно-техническому сотрудничеству с НАТО

Делегация Украины во время заседания Совместной рабочей группы Украина-НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству (СРГО) в Брюсселе подписала обновленную Дорожную карту.

Украину на подписании представляла делегация во главе с заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергеем Демедюков, НАТО – делегация, которую возглавил помощник генсека Альянса по оборонным инвестициям, директор Департамента оборонных инвестиций Международного секретариата НАТО Камиль Гранд, сообщает пресс-служба СНБО.

Во время заседания стороны также рассмотрели итоги сотрудничества в сфере вооружений и реформирования национального оборонно-промышленного комплекса Украины за 2019 год и определили приоритетные задания на 2020 год. Также обсуждались практические аспекты сотрудничества в рамках программ Агентства НАТО по поддержке и снабжению, Агентства НАТО по связи и информации и групп Конференции национальных директоров по вооружению.

Теги: #сотрудничество #украина #нато
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