Зеленский отрицает какие-либо договоренности о пребывании Авакова на посту главы МВД, в том числе, за раскрытие убийства Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает какие-либо договоренности о пребывании Арсена Авакова на посту министра внутренних дел Украины, в том числе, за быстрое раскрытие убийства журналиста Павла Шеремета.

"У нас серьезное дело – убийство журналиста Павла Шеремета. И я хочу вам сказать, что не только я, а ни один порядочный человек никаких "договоренностей на кроки" не делает", - сказал он на брифинге в четверг, посвященном задержанию подозреваемых в совершении убийства Шеремета, отвечая на вопрос журналистов.

"Я не думаю, что сейчас место обсуждать политические слухи, но очень серьезно могу вам сказать, что у меня есть одна договоренность: работать честно, а главное, чтобы комфортно. Других нет. И не факт, что после этого дела и еще ряда завершенных дел мне не захочется попросить об отставке", - отметил в свою очередь Аваков.