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18:35 12.12.2019

Подозреваемые в причастности к убийству Шеремета обсуждали устранение Маруси Зверобой для дестабилизации в стране – замглавы Нацполиции

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Подозреваемые в причастности к убийству Шеремета обсуждали устранение Маруси Зверобой для дестабилизации в стране – замглавы Нацполиции

 Подозреваемые в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, в частности, волонтер, военный медик, детский врач-кардиолог Юлия Кузьменко, обсуждали возможность дестабилизации внутренней ситуации в Украине путем принесения "сакральной жертвы", при этом упоминая известного волонтера Марусю Зверобой, сообщил заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль.

"Один из недавних разговоров гражданки Юлии Кузьменко свидетельствует об обсуждении еще одного возможного сценария дестабилизации внутренней ситуации в Украине путем выбора "сакральной жертвы" из круга известных и популярных в обществе лиц, а именно женщин в данном случае. Собеседницы в этом контексте упоминают свою близкую знакомую – известного волонтера и активистку Марусю Зверобой как возможную сакральную жертву", - сказал Коваль на брифинге по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета в четверг в Киеве.

Теги: #шеремет #подозреваемые #полиция #убийство
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