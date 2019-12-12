Зеленский уверен, что заказчики убийства Шеремета будут найдены вслед за исполнителями

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что имена заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета будут оперативно установлены.

"Я уверен, что на этот вопрос (о заказчиках - ИФ) найдется ответ уже в следующий раз, и это будет третья, последняя наша встреча по резонансному убийству Павла Шеремета", - подчеркнул президент во время брифинга МВД после задержания подозреваемых в организации и исполнении убийства.