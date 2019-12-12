Генпрокурор: Установлены только исполнители убийства Шеремета, необходимо установить и заказчиков

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявляет, что следствию еще предстоит установить заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета, в настоящее время установлены только исполнители.

"Это только первые шаги в раскрытии преступления, поскольку установлены только те лица, которые, собственно, совершили убийство на самом деле. Страна должна еще услышать ответ на то, кто был инициатором, организатором этого ужасного преступления. Я надеюсь, что страна получит ответ на этот вопрос тоже", - сказал Рябошапка на брифинге по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета в четверг в Киеве.

По словам генпрокуратура, в Украине очень мало, кто верил "в то, что такое преступление будет раскрыто".