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17:50 12.12.2019

Наблюдатели ОБСЕ сообщают о нарушениях режима прекращения огня на участке разведения войск под Петровским

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Наблюдатели ОБСЕ сообщают о нарушениях режима прекращения огня на участке разведения войск под Петровским

Сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине зафиксировали нарушение режима прекращения огня на участке разведения сил в районе Петровского.

Как сообщается в ежедневном отчете СММ ОБСЕ, нарушения были зафиксированы наблюдателями 10 декабря.

"10 декабря наблюдатели видели 4 мужчин в одежде военного типа с металлоискателем и прочим оборудованием на участке местности вокруг камеры СММ, установленной на западной окраине н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка), примерно в 300 м от северо-восточного угла участка разведения в районе Петровского. Там же команда Миссии слышала 1 взрыв неопределенного происхождения на расстоянии около 700–800 м к юго-западу. Ведя наблюдение ориентировочно в 1 км к востоко-северо-востоку от н. п. Богдановка (подконтрольный правительству, 41 км к юго-западу от Донецка), члены патруля СММ слышали 3 выстрела из стрелкового оружия на расстоянии примерно 2–3 км к юго-востоку. По оценке Миссии, все вышеупомянутые нарушения режима прекращения огня произошли в пределах участка разведения в районе Петровского", - указывается в отчете Миссии.

Также наблюдатели сообщают о двух взрывах неопределенного происхождения и одной очереди из стрелкового оружия, совершенных, по оценке, вне участка наблюдения, но в пределах 5 км от его края.

Теги: #нарушения #оос #обсе
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