События

16:26 12.12.2019

Поисковая операция на руинах Одесского колледжа завершена, в результате ЧП погибли 16 человек

2 мин читать
Поисковая операция на руинах Одесского колледжа завершена, в результате ЧП погибли 16 человек

Спасатели в четверг завершили поисковую операцию в сгоревшем здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, сообщил заместитель городского головы Одессы Андрей Котляр.

"По состоянию на сегодня поисковая операция завершена. Начаты ремонтно-восстановительные работы. Завершены работы по демонтажу с использованием крана", - написал Котляр на своей странице в соцсети Фейсбук.

Он сообщил, что в результате пожара "пострадавших - 47 чел., из них погибли 16 чел."

В целом предоставлена медицинская помощь 33 пострадавшим: 18 подросткам, 15 взрослым (в том числе семи пожарникам). Двое скончались в больнице.

В настоящее время на стационарном лечении находятся 10 чел.: семь взрослых (пять пожарников), тор подростка.

При этом заммэра отметил, что правоохранители и судмедэксперты продолжают идентификацию погибших.

Как сообщалось, в 10:12 среды, 4 декабря, в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Подразделения ГСЧС спасли и эвакуировали 40 человек (12 чел. вывели по лестничным клеткам, 10 чел.выведены звеньями ГДЗС и 18 чел. - с помощью лестниц и автоподъемников) из около 400, находившихся в здании на момент возгорания.

В 14:18 того же дня пожар был локализован, однако тушение отдельных очагов возгорания и тлеющих участков продолжалось еще длительное время.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

12 декабря в ГСЧС сообщили, что по состоянию на 7.00 число погибших вследствие пожара в здании Одесского колледжа возросло до 16 чел.

"В ходе проведения поисковых работ обнаружены тела 14 погибших (тела 9 человек не идентифицированы). Всего в результате пожара погибли 16 человек, пострадали 30 человек, в лечебных учреждениях остается 8 человек", – сказано в сводке на сайте ведомства.

Теги: #гсчс #жертвы #колледж #одесса #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:41 12.12.2019
Ситуация с пожаром на авианосце "Адмирал Кузнецов" достаточно серьезная, идет борьба за живучесть корабля

Ситуация с пожаром на авианосце "Адмирал Кузнецов" достаточно серьезная, идет борьба за живучесть корабля

11:53 12.12.2019
На Донбассе в результате конфликта в 2019 году ранены 136 гражданских, убиты 26 – Мониторинговая миссия ООН в Украине

На Донбассе в результате конфликта в 2019 году ранены 136 гражданских, убиты 26 – Мониторинговая миссия ООН в Украине

11:03 12.12.2019
Пожар охватил российский авианосец "Адмирал Кузнецов"

Пожар охватил российский авианосец "Адмирал Кузнецов"

09:51 12.12.2019
В результате пожара в одесском колледже погибли 16 и пострадали 30 человек – ГСЧС

В результате пожара в одесском колледже погибли 16 и пострадали 30 человек – ГСЧС

08:17 12.12.2019
В результате пожара в одесском колледже погибло 16 и пострадало 30 человек

В результате пожара в одесском колледже погибло 16 и пострадало 30 человек

19:59 11.12.2019
Из-под завалов одесского колледжа извлекли тело 13 погибшего - ГСЧС

Из-под завалов одесского колледжа извлекли тело 13 погибшего - ГСЧС

14:30 11.12.2019
Суд отправил директора сгоревшего одесского колледжа под домашний арест - СМИ

Суд отправил директора сгоревшего одесского колледжа под домашний арест - СМИ

08:40 11.12.2019
Тела пяти пострадавших на пожаре в одесском колледже до сих пор не опознали

Тела пяти пострадавших на пожаре в одесском колледже до сих пор не опознали

21:32 10.12.2019
Результаты работы комиссии по расследованию пожара в Одесском колледже представят до 20 декабря - Яровой

Результаты работы комиссии по расследованию пожара в Одесском колледже представят до 20 декабря - Яровой

21:05 10.12.2019
На месте пожара в Одесском колледже продолжают разыскивать четырех человек

На месте пожара в Одесском колледже продолжают разыскивать четырех человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нацполиция задержала и объявляет подозрение фигурантам дела об убийстве журналиста Шеремета - Аваков

Министр юстиции Малюська заявил, что покинет должность, если его зарплата не повысится "хотя бы до 80тыс. грн"

Суд Панамы окончательно закрыл дело, которое Портнов инициировал против Порошенко

Протестующие вновь проводят акции возле дома Рожковой

Мониторинговая миссия ООН настаивает на беспрепятственном доступе к задержанным на оккупированной территории, что прописано в коммюнике "Нормандской встречи"

ПОСЛЕДНЕЕ

Правоохранители предъявляют подозрение ветерану АТО в деле об убийстве Шеремета

Трамп назвал нелепым признание Греты Тунберг Человеком года

Нацполиция задержала и объявляет подозрение фигурантам дела об убийстве журналиста Шеремета - Аваков

Министр юстиции Малюська заявил, что покинет должность, если его зарплата не повысится "хотя бы до 80тыс. грн"

Суд Панамы окончательно закрыл дело, которое Портнов инициировал против Порошенко

Рада разрешила бездомным регистрировать место нахождения по адресу учреждений соцзащиты, где они находятся

Киберполиция разоблачила группу хакеров, продававших военную информацию в Россию

Во Львове активисты ворвались на сессию горсовета, выбив двери

Протестующие вновь проводят акции возле дома Рожковой

Правоохранители сообщили о подозрении избившему депутата Богданца

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА