Поисковая операция на руинах Одесского колледжа завершена, в результате ЧП погибли 16 человек

Спасатели в четверг завершили поисковую операцию в сгоревшем здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, сообщил заместитель городского головы Одессы Андрей Котляр.

"По состоянию на сегодня поисковая операция завершена. Начаты ремонтно-восстановительные работы. Завершены работы по демонтажу с использованием крана", - написал Котляр на своей странице в соцсети Фейсбук.

Он сообщил, что в результате пожара "пострадавших - 47 чел., из них погибли 16 чел."

В целом предоставлена медицинская помощь 33 пострадавшим: 18 подросткам, 15 взрослым (в том числе семи пожарникам). Двое скончались в больнице.

В настоящее время на стационарном лечении находятся 10 чел.: семь взрослых (пять пожарников), тор подростка.

При этом заммэра отметил, что правоохранители и судмедэксперты продолжают идентификацию погибших.

Как сообщалось, в 10:12 среды, 4 декабря, в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Подразделения ГСЧС спасли и эвакуировали 40 человек (12 чел. вывели по лестничным клеткам, 10 чел.выведены звеньями ГДЗС и 18 чел. - с помощью лестниц и автоподъемников) из около 400, находившихся в здании на момент возгорания.

В 14:18 того же дня пожар был локализован, однако тушение отдельных очагов возгорания и тлеющих участков продолжалось еще длительное время.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

12 декабря в ГСЧС сообщили, что по состоянию на 7.00 число погибших вследствие пожара в здании Одесского колледжа возросло до 16 чел.

"В ходе проведения поисковых работ обнаружены тела 14 погибших (тела 9 человек не идентифицированы). Всего в результате пожара погибли 16 человек, пострадали 30 человек, в лечебных учреждениях остается 8 человек", – сказано в сводке на сайте ведомства.