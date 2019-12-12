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15:37 12.12.2019

Министр юстиции Малюська заявил, что покинет должность, если его зарплата не повысится "хотя бы до 80тыс. грн"

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Министр юстиции Малюська заявил, что покинет должность, если его зарплата не повысится "хотя бы до 80тыс. грн"

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявляет, что его не устраивает заработная плата в размере 29 тыс. грн, и он покинет должность, если размер оплаты его труда не будет увеличен минимум до 80 тыс. грн.

"Но вот последний месяц мы (в Кабмине – ИФ) договорились о надбавках. И многие из министров их получили. У меня уже примерно 29 тыс. гривень. Если зарплата не повысится хотя бы до 80тыс. - надолго меня не хватит. Меньше - это не долговременная история трудоустройства. Четверо детей, это требует средств", - сказал Малюська в интервью "Украинской правде".

Он отметил, что договоренность о повышении зарплаты в правительстве есть.

"Потому что когда у меня закончатся деньги, то отсюда хочу или не хочу, а пойду. А они у меня закончатся. Год с момента назначения мне (сбережений – ИФ) хватит, да и то под вопросом. А дальше - нет", - сказал министр.

В то же время Малюська подчеркнул, что повышение зарплаты членам Кабмина является важным также и для международных инвесторов.

"Есть консенсус внутри правительства. И более того, даже международные инвесторы, которые вкладывают средства в Украине, постоянно нас об этом спрашивают. Ведь понимают: правительство, которое получает мизерную заработную плату, живет за счет чего-то другого. Это могут быть только взятки или дополнительные неформальные расходы под какие-то обязательства. Мы так не работаем. Соответственно, у нас нет другого выхода, кроме как повысить заработную плату", - пояснил глава Минюста.

Теги: #малюська #минюст #зарплата #кабмин
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