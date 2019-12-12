Киберполиция разоблачила группу хакеров, продававших военную информацию в Россию

Сотрудники Киберполиции Ивано-Франковской области совместно с оперативниками СБУ Львовской области разоблачили преступную группу, организовавшую продажу информации военного характера более чем 50 клиентам, в том числе и из России.

"По предварительной информации злоумышленники покупали соответствующие базы с информацией в DarkNet и продавали ее заинтересованным лицам. Для этого они создали соответствующий сайт, который зарегистрировали за рубежом. Сейчас Киберполиция устанавливает, каким образом происходила утечка информации с ограниченным доступом… из государственных реестров ", - сообщается на сайте Киберполиции.

Киберполиция еще устанавливает, каким образом информация с ограниченным доступом попала в открытый доступ.

Как подчеркнули в Киберполиции, с целью предотвращения идентификации владельцев ресурса, сайт размещался на иностранном сервере. Информация содержала в себе сведения по экспорту и импорту товаров на территорию Украины, в том числе по закупке и перемещениям военной техники. Клиентская база хакеров насчитывала около полусотни заинтересованных лиц, среди которых были также и жители России. Стоимость услуг зависела от объема незаконно реализуемых данных.

При проведении обысков по адресам проживания и в офисе участников преступной группы правоохранители изъяли технику, на которой размещались базы информации ограниченного доступа. Также были изъяты банковские карточки, использовавшиеся для обналичивания средств, полученных от продажи баз данных.

Событие квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч.2 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч.2 ст.361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом).

Как сообщалось, в конце октября Киберполиция задержала в одной из гостиниц Киева 32-летнего хакера, который скрывался в Украине от правоохранительных органов США и подозревается в хищении $6 млн со счетов финансовых учреждений.