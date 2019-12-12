События

14:19 12.12.2019

Во Львове активисты ворвались на сессию горсовета, выбив двери

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 Несколько десятков мужчин ворвались в задние Шевченковской районной администрации Львова, где планировалось сессионное заседание Львовского горсовета, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"Неизвестные ворвались в здание районной администрации, выбив двери и повредив другое имущество. Группа неизвестных захватила зал заседаний, таким образом мешая началу сессии", – указано в сообщении пресс-службы.

Среди граждан, принявших участие в этой акции – представители ряда ветеранских и общественных организаций, возмущенные сюжетом "Львовские титушки – кто они?", размещенном на сайте Zaxid.net, владельцем которого является жена мера Львова Екатерина Садовая.

Как заявила представительница организации "Объединение добровольцев" Елена Живко, участники акции требуют снять упомянутый сюжет с сайта, а также снять спецпроект "Идентификация титушек".

В данное время работа сессии горсовета разблокирована.

Теги: #львов #заседание #активисты #горсовет
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