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13:48 12.12.2019

Протестующие вновь проводят акции возле дома Рожковой

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Протестующие вновь проводят акции возле дома Рожковой

 Протестующие возле дома первого заместителя главы Нацбанка Украины (НБУ) Екатерины Рожковой активисты третий день кряду стараются препятствовать ее выезду на работу, сообщила Рожкова в Facebook.

"Приходится вызывать полицию и ехать на полицейском авто", - написала она.

Кроме того, в среду в 17:19 на мобильный Рожковой с неизвестного номера поступило СМС с угрозами, а вечером прибыла полиция с саперами после получения сообщения о минировании соседнего дома. "Оно оказалось ложным, но, кажется, тот, кто сообщал о нем, просто ошибся адресом", - убеждена топ-менеджер центробанка.

Рожкова полагает, что эти угрозы связаны с выполнением ею служебных обязанностей в должности первого заместителя председателя НБУ. "Учитывая митинги под стенами НБУ, под домами, в которых проживаю я и Яков Смолий (глава НБУ - ИФ), постоянные оскорбительные вызовы в наш адрес и в адрес наших коллег со стороны "митингующих", вчера я обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы", говорится в сообщении.

"Террор, к сожалению, продолжается. Но если кто-то думает, что таким образом можно заставить нас "откатить" реформу финансового сектора и остановить отлаженную работу НБУ, то он очень ошибается. Несмотря на давление, позиция НБУ неизменна - бывшие владельцы банков должны нести ответственность за вывод средств и доведение банков до банкротства", - подчеркнула Рожкова.

Как сообщалось, акция протеста "Остановим коррупцию в НБУ" под стенами регулятора началась 13 ноября. А в начале декабря митингующие также прибыли к домам Смолия и Рожковой.

В свою очередь, в конце ноября правление НБУ заявило о длящейся уже несколько недель сфокусированной атаке на регулятор в форме заказных спекуляций и клеветы в СМИ, проплаченных митингов под стенами НБУ и попытках вторжения в центробанк.

"Мы считаем, что это давление на Национальный банк осуществляет олигарх и экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский, который задолжал государству $5,5 млрд, выведенных из ПриватБанка до национализации", – сообщается в обращении правления НБУ.

Теги: #акции_протеста #рожкова #нбу
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