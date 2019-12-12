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13:33 12.12.2019

Правоохранители сообщили о подозрении избившему депутата Богданца

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Правоохранители Киева уведомили о подозрении мужчине, который в среду в помещении комитета Верховной Рады избил народного депутата, сообщает полиция Киева.

"По согласованию с Киевской местной прокуратурой №6 следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения.

В свою очередь ВО "Свобода" на странице в Фейсбуке сообщает, что пикетирует Печерское районное управление полиции в связи с задержанием бывшего нардепа Алексея Кайды.

"Власть, вопреки интересам украинской нации, в том числе и на вчерашнем "закрытом" заседании аграрного комитета Верховной Рады, оказывает произвол: сегодня в 5 утра …правоохранители арестовали Алексея Кайду, ветерана московско-украинской войны, народного депутата Украины 7 созыва по заявлению нардепа от СН Андрея Богданца", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 11 декабря после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики произошла драка между Богданцом и членами Всеукраинского объединения "Свобода". Вероятно, конфликт возник из-за рассмотрения поправок к закону о рынке сельхозземель, "свободовцы" намеревались добиться снятия с рассмотрения законопроекта.

В парламентской фракции "Слуга народа" инцидент называют нападением на парламентария и расценивают как провокацию.

После стало известно, что Богданец был госпитализирован после драки во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам агрополитики.

"Андрей с подозрением на сотрясение мозга в больнице", - сообщила на своей странице в Facebook заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Полиция открыла уголовное производство по факту столкновения в помещении комитетов Верховной Рады.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч.2 ст.346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #свобода #богданец #драка #правоохранители
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