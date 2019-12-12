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12:52 12.12.2019

Мониторинговая миссия ООН настаивает на беспрепятственном доступе к задержанным на оккупированной территории, что прописано в коммюнике "Нормандской встречи"

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Мониторинговая миссия ООН настаивает на беспрепятственном доступе к задержанным на оккупированной территории, что прописано в коммюнике "Нормандской встречи"

Международные организации настаивают на необходимости предоставления им беспрепятственного и конфиденциального доступа к задержанным и арестованным на оккупированной территории, что прописано в документе, принятом по итогу встречи "Нормандской четверки" в Париже.

"Деятельность Мониторинговой миссии ООН по правам человека на территории, которая контролируется самопровозглашенными республиками, крайне ограничена. Я призываю предоставить Миссии беспрепятственный конфиденциальный доступ к местам содержания под стражей и задержанных", - сказала глава Миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер на брифинге в четверг в Киеве, презентуя последний в 2019 году доклад Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека в Украине.

Она подчеркнула, что в коммюнке по итогу встречи "Нормандской четверки" в Париже 9 ноября была определена необходимость предоставления международным организациям полного безусловного доступа ко всем задержанным.

"Надеемся, что это даст новый импульс для обеспечения такого доступа", - отметила глава Миссии.

Что касается Крыма, то, как отметила Богнер, РФ еще не предоставила миссии доступ к полуострову. "Призываем Россию облегчить доступ (для представителей Миссии – ИФ), потому что это помогло бы усилить защиту лиц, которые находятся в уязвленном положении и дало бы позитивный сигнал международному сообществу", - добавила Богнер.

Теги: #богнер #нормандский_формат #заключенные #ордло #оон
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