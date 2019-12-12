События

11:53 12.12.2019

На Донбассе в результате конфликта в 2019 году ранены 136 гражданских, убиты 26 – Мониторинговая миссия ООН в Украине

2 мин читать
На Донбассе в результате конфликта в 2019 году ранены 136 гражданских, убиты 26 – Мониторинговая миссия ООН в Украине

С середины сентября до середины ноября 2019 года на востоке Украины убито 6 человек из числа гражданских, 36 получили ранение, отмечают в Мониторинговой миссии ООН.

"Конфликт продолжает ежедневно влиять на гражданское население востока Украины. В течение отчетного периода (с 16 сентября до 15 ноября этого года) 6 гражданских лиц были убиты, 36 ранены. Общее число жертв среди гражданского населения в 2019 году составило 162 человека по состоянию на 15 ноября, в частности, 26 убитых и 136 раненых ", - сказала глава Миссии ООН в Украине Матильда Богнер на брифинге в четверг в Киеве, презентуя последний в 2019 году доклад Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека в Украине.

По ее словам, эта цифра является самой низкой в сравнении с аналогичными периодами за весь период конфликта, но "общее число погибших от конфликта гражданских лиц продолжает расти".

"С середины апреля 2014 года, когда возник конфликт, общее количество убитых среди гражданского населения по обе стороны линии соприкосновения составляет 3 тыс. 344 человека, а количество раненых превышает 7 тыс. человек с обеих сторон", - сказала Богнер.

Глава Мониторинговой миссии подчеркнула, что стороны конфликта должны "сделать все возможное, чтобы свести до нуля число жертв среди гражданского населения".

В этом контексте, как отмечается в отчете, крайне важно соблюдать режим полного прекращения огня до конца года, что закреплено в коммюнике по итогам "Нормандской встречи" в Париже 9 ноября.

Теги: #оос #жертвы #раненые #оон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:17 12.12.2019
В результате пожара в одесском колледже погибло 16 и пострадало 30 человек

В результате пожара в одесском колледже погибло 16 и пострадало 30 человек

07:18 12.12.2019
Боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в среду, ранены двое украинских военных

Боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в среду, ранены двое украинских военных

20:25 11.12.2019
Украинская сторона просит СММ ОБСЕ посодействовать недопущению пребывания в Станице Луганской боевиков с повязками СЦКК

Украинская сторона просит СММ ОБСЕ посодействовать недопущению пребывания в Станице Луганской боевиков с повязками СЦКК

18:19 11.12.2019
Боевики в среду трижды открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, ранен один военнослужащий – штаб ООС

Боевики в среду трижды открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, ранен один военнослужащий – штаб ООС

07:48 11.12.2019
Генсек ООН приветствует результаты встречи лидеров "Нормандской встречи"

Генсек ООН приветствует результаты встречи лидеров "Нормандской встречи"

07:11 11.12.2019
Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

18:47 10.12.2019
Три новых участка разведения на Донбассе станут гуманитарными зонами - Загороднюк

Три новых участка разведения на Донбассе станут гуманитарными зонами - Загороднюк

17:40 10.12.2019
Семьи погибших на пожаре в одесском колледже получат по 100 тыс грн. от обладминистрации, пострадавшие 10-50 тыс грн – глава ОГА

Семьи погибших на пожаре в одесском колледже получат по 100 тыс грн. от обладминистрации, пострадавшие 10-50 тыс грн – глава ОГА

13:34 10.12.2019
МИД Украины благодарит страны, поддержавшие на Генассамблее ООН усиленную резолюцию по Крыму

МИД Украины благодарит страны, поддержавшие на Генассамблее ООН усиленную резолюцию по Крыму

11:37 10.12.2019
ООС: на участке разведения у Станицы Луганской находятся представители вооруженных формирований с нашивкой "СЦКК"

ООС: на участке разведения у Станицы Луганской находятся представители вооруженных формирований с нашивкой "СЦКК"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Баннер в полсектора с призывом к Италии освободить нацгвардейца Маркива развернули фаны на матче "Шахтер" -"Аталанта" в Харькове

Румынские пограничники изъяли у прилетевшего в Бухарест Чубарова паспорт и 3,5 часа без объяснения причин удерживали в трансферной зоне аэропорта

В результате пожара в одесском колледже погибли 16 и пострадали 30 человек – ГСЧС

12 декабря в Киеве пройдет саммит ГУАМ

12-13 декабря возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в некоторых районах Киева

ПОСЛЕДНЕЕ

Пожар охватил российский авианосец "Адмирал Кузнецов"

Два склада с псевдоэлитным суррогатным алкоголем и 600 кг элитного табака обнаружены на Харьковщине – СБУ

Баннер в полсектора с призывом к Италии освободить нацгвардейца Маркива развернули фаны на матче "Шахтер" -"Аталанта" в Харькове

СБУ пресекла попытку вербовки украинского военнослужащего из зоны ООС

Румынские пограничники изъяли у прилетевшего в Бухарест Чубарова паспорт и 3,5 часа без объяснения причин удерживали в трансферной зоне аэропорта

В Великобритании стартовали досрочные парламентские выборы

В результате пожара в одесском колледже погибли 16 и пострадали 30 человек – ГСЧС

12 декабря в Киеве пройдет саммит ГУАМ

Авиаремонтные предприятия Укроборонпрома досрочно выполнили ГОЗ 2019

МИД Украины дало оценку визиту делегатов из временно оккупированного Крыма в Белград и вызвало посла Сербии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА