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11:03 12.12.2019

Пожар охватил российский авианосец "Адмирал Кузнецов"

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Пожар охватил российский авианосец "Адмирал Кузнецов"

 Площадь пожара на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" возросла до 600 квадратных метров, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Площадь пожара - примерно около 600 кв.м в энергоотсеке. Пожарные работают по второму номеру (ранг сложности пожара)", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что площадь пожара уточняется, потому что на месте идет очень густой дым.

Ранее информированный источник "Интерфакса" сообщил, что площадь пожара возросла с 20 до 120 кв м. "По предварительным данным, горит дизтопливо", - сказал источник.

В Главном управлении МЧС России по Мурманской области отказались комментировать пожар на "Адмирале Кузнецове". "Мы не комментируем сейчас", - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что на "Адмирале Кузнецов", находящийся на ремонте на заводе "Звездочка", в четверг произошел пожар. "По предварительным данным, возгорание произошло во время ремонтных работ в первом энергоотсеке на второй палубе", - сказал источник.

В пресс-службе центра судоремонта "Звездочка" подтвердили, что в трюме первого энергоотсека авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" произошло возгорание при выполнении огневых работ. "Мы подтверждаем, что действительно в трюме первого энергоотсека произошло возгорание при выполнении огневых работ. Работники, выполнявшие работу, эвакуированы. В настоящий момент пожарные занимаются ликвидацией этого возгорания", - заявили в пресс-службе предприятия, выполняющего ремонт крейсера.

По последним данным, на горящем крейсере "Адмирал Кузнецов" ищут одного пропавшего без вести, остальных людей удалось найти и вывести живыми, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "Найдены живыми и эвакуированы двое числившихся пропавшими без вести. Ведутся поиски еще одного", - сказал источник.

Источник "Интерфакса" сообщил, что тушением пожара на "Адмирале Кузнецове" занимаются силы и средства ГУ МЧС России по Мурманской области и Спецуправления ФПС N48 МЧС России (находится в ЗАТО Североморск, обеспечивает безопасность ЗАТО и атомных объектов - ИФ).

Теги: #рф #крейсер #пожар
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