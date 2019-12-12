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10:38 12.12.2019

Баннер в полсектора с призывом к Италии освободить нацгвардейца Маркива развернули фаны на матче "Шахтер" -"Аталанта" в Харькове

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Баннер в полсектора с призывом к Италии освободить нацгвардейца Маркива развернули фаны на матче "Шахтер" -"Аталанта" в Харькове

Во время матча Лиги чемпионов между украинским "Шахтером" и итальянской "Аталантой" украинские болельщики развернули на трибуне баннер с призывом к властям Италии освободить приговоренного судом г.Павия к 24 годам лишения свободы военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива

Болельщики развернули баннер с надписями "L Italia, libera Vitaliy! #FreeMarkiv" - "Италия, освободи Виталия Маркива!" и фотографией Маркива на фоне цветов итальянского и украинского флагов на центральной трибуне стадиона "Металлист" в Харькове. Растянутый баннер имел большие размеры и по ширине полностью накрыл весь сектор, а по высоте – не менее 10 рядов.

Как сообщалось, 11 декабря донецкий "Шахтер" проиграл итальянской "Аталанте" на своем поле со счетом 0:3 в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов, выбыл из борьбы в этом турнире, и весной будет играть в плей-офф Лиги Европы. В итоге "Шахтер" с третьего места попадает в 1/16 финала Лиги Европы.

Как сообщалось, нацгвардеец Маркив, имеющий двойное гражданство Украины и Италии, был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Роккелли вблизи Славянска Донецкой области в мае 2014 года.

Прокуратура Павии просила приговорить Маркива к 17 годам заключения за содействие в умышленном убийстве Роккелли. Согласно аргументам стороны обвинения, старший сержант Нацгвардии Украины Маркив не совершал преступления убийства, но информировал руководство НГУ о движении гражданских лиц у фабрики Zeus Ceramica, а те, в свою очередь, контактировали с военными Вооруженных сил Украины, которые, по утверждению прокуратуры, из минометов открыли огонь по группе иностранных журналистов.

12 июля итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы, признав его виновным в содействии умышленному убийству итальянского фотокорреспондента Роккелли в 2014 году. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что решение итальянского суда будет обжаловано.

24 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Совета министров Итальянской Республики Джузеппе Конте, в ходе которого собеседники обсудили и приговор суда Маркиву.

Глава украинского государства предложил правовую помощь Украине в проведении основательной совместной экспертизы обстоятельств смерти фотокорреспондента Роккелли. Он выразил обеспокоенность неоправданно жестким решением суда и подчеркнул важность беспристрастного рассмотрения этого дела итальянским Апелляционным судом.

24 сентября во время встречи с Конте в Нью-Йорке Зеленский предложил создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств гибели Роккелли, в причастности к которой обвиняют Маркива. Президент Украины отметил, что ожидает всестороннего и объективного рассмотрения дела Маркива.

21 ноября в Офисе президента Украины сообщили, что рассмотрение поданной накануне апелляции на приговор Маркиву ожидается весной 2020 года.

Теги: #баннер #болельщики #футбол #маркив
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