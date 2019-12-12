Румынские пограничники изъяли у прилетевшего в Бухарест Чубарова паспорт и 3,5 часа без объяснения причин удерживали в трансферной зоне аэропорта

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявляет, что по прилете в Бухарест и прохождении пограничного контроля румынские пограничники изъяли у него паспорт и 3,5 часа без объяснения причин удерживали в трансферной зоне аэропорта.

"И это при том, что одной из целей моего и моих коллег визита в Румынию является запланированные на сегодня встречи с государственным секретарем Министерства иностранных дел, а также с экспертами German Marshall Fund of the United States для обсуждения ситуации во временно оккупированном Российской Федерацией Крыму и милитаризации полуострова и Черного моря", - написал Чубаров на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа рассказал, что оперативное вмешательство в ситуацию посла Украины в Румынии Александра Банькова и консула посольства Украины в Румынии Павла Некрасова позволили через 3,5 ожидания разрешить ситуацию и около 7.00 утра оня уже был в отеле, чтобы в 9.30 начать выполнять программу визита.

"Понятно, что то, что случилось, будет предметом обращения посольства Украины в Румынии в компетентные органы Румынии с целью получить четкие объяснения причин моего задержания", - подчеркнул Чубаров.

При этом он выразил убеждение, что данная ситуация связанна с тем, что с 2015 года он объявлен в розыск в Российской Федерации, а с 2016г РФ объявила его в международный розыск.

"С момента временной оккупации Крыма Российской Федерацией я и мои коллеги совершенно исключили из своих поездок страны Центральной Азии, а также Армению, Беларусь, Казахстан и Киргизию. На территориях этих стран российские спецслужбы де-факто имеют право ареста преследуемых Россией лиц, независимо от их гражданства. Но не ожидал, что ядовитые щупальца российских спецслужб постараются достать меня в Румынии", - написал Чубаров.

В январе 2016г по информации российских СМИ, прокуратура оккупированного Россией Крыма объявила главу Меджлиса крымскотатарского народа Чубарова в международный розыск.

Тогда Чубаров в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" выразил убеждение, что Интерпол не примет объявление его Россией в международный розыск. "Они уже объявляли меня в международный розыск (6 ноября 2015г – ИФ), и Интерпол не принял их мотивации. Мой розыск был отменен из-за наличия политических, а совсем не криминальных мотивов. Я уверен, что и в этот раз будет такая же процедура", - сказал он.