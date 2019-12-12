В результате пожара в одесском колледже погибли 16 и пострадали 30 человек – ГСЧС

По состоянию на 7.00 четверга, 12 декабря, число погибших вследствие пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 16 человек, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"В ходе проведения поисковых работ обнаружены тела 14 погибших (тела 9 человек не идентифицированы). Всего в результате пожара погибли 16 человек, пострадали 30 человек, в лечебных учреждениях остается 8 человек", – сказано в сводке на сайте ведомства в четверг утром.

Согласно информации, продолжаются работы по разборке завалов и демонтажа аварийных элементов конструкций здания.

К ликвидации последствий пожара привлечены 222 человека и 37 единиц техники, из них от ГСЧС 67 человек л/с и 8 единиц техники.

Как сообщалось, в 10:12 среды, 4 декабря, в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Подразделения ГСЧС спасли и эвакуировали 40 человек (12 человек вывели по лестничным клеткам, 10 человек были выведены звеньями ГДЗС и 18 человек - с помощью лестниц и автоподъемников) из около 400, находившихся в здании в момент возгорания.

В 14:18 того же дня пожар был локализован, однако тушение отдельных очагов возгорания и тлеющих участков продолжалось еще длительное время.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря объявлены траурными днями в Одессе.