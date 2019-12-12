События

09:51 12.12.2019

В результате пожара в одесском колледже погибли 16 и пострадали 30 человек – ГСЧС

2 мин читать
В результате пожара в одесском колледже погибли 16 и пострадали 30 человек – ГСЧС

По состоянию на 7.00 четверга, 12 декабря, число погибших вследствие пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 16 человек, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"В ходе проведения поисковых работ обнаружены тела 14 погибших (тела 9 человек не идентифицированы). Всего в результате пожара погибли 16 человек, пострадали 30 человек, в лечебных учреждениях остается 8 человек", – сказано в сводке на сайте ведомства в четверг утром.

Согласно информации, продолжаются работы по разборке завалов и демонтажа аварийных элементов конструкций здания.

К ликвидации последствий пожара привлечены 222 человека и 37 единиц техники, из них от ГСЧС 67 человек л/с и 8 единиц техники.

Как сообщалось, в 10:12 среды, 4 декабря, в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Подразделения ГСЧС спасли и эвакуировали 40 человек (12 человек вывели по лестничным клеткам, 10 человек были выведены звеньями ГДЗС и 18 человек - с помощью лестниц и автоподъемников) из около 400, находившихся в здании в момент возгорания.

В 14:18 того же дня пожар был локализован, однако тушение отдельных очагов возгорания и тлеющих участков продолжалось еще длительное время.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря объявлены траурными днями в Одессе.

Теги: #гсчс #колледж #одесса #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:17 12.12.2019
В результате пожара в одесском колледже погибло 16 и пострадало 30 человек

В результате пожара в одесском колледже погибло 16 и пострадало 30 человек

19:59 11.12.2019
Из-под завалов одесского колледжа извлекли тело 13 погибшего - ГСЧС

Из-под завалов одесского колледжа извлекли тело 13 погибшего - ГСЧС

14:30 11.12.2019
Суд отправил директора сгоревшего одесского колледжа под домашний арест - СМИ

Суд отправил директора сгоревшего одесского колледжа под домашний арест - СМИ

08:40 11.12.2019
Тела пяти пострадавших на пожаре в одесском колледже до сих пор не опознали

Тела пяти пострадавших на пожаре в одесском колледже до сих пор не опознали

21:32 10.12.2019
Результаты работы комиссии по расследованию пожара в Одесском колледже представят до 20 декабря - Яровой

Результаты работы комиссии по расследованию пожара в Одесском колледже представят до 20 декабря - Яровой

21:05 10.12.2019
На месте пожара в Одесском колледже продолжают разыскивать четырех человек

На месте пожара в Одесском колледже продолжают разыскивать четырех человек

19:34 10.12.2019
Поисковые работы на месте пожара в Одесском колледже продолжат после разбора стены флигеля – глава обладминистрации

Поисковые работы на месте пожара в Одесском колледже продолжат после разбора стены флигеля – глава обладминистрации

19:15 10.12.2019
Кабмин выделит 4 млн грн на ликвидацию последствий пожара в одесском колледже

Кабмин выделит 4 млн грн на ликвидацию последствий пожара в одесском колледже

17:40 10.12.2019
Семьи погибших на пожаре в одесском колледже получат по 100 тыс грн. от обладминистрации, пострадавшие 10-50 тыс грн – глава ОГА

Семьи погибших на пожаре в одесском колледже получат по 100 тыс грн. от обладминистрации, пострадавшие 10-50 тыс грн – глава ОГА

16:10 10.12.2019
Авиакомпания SkyUp запускает с мая-2020 рейсы из Одессы в Батуми и Ларнаку

Авиакомпания SkyUp запускает с мая-2020 рейсы из Одессы в Батуми и Ларнаку

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Румынские пограничники изъяли у прилетевшего в Бухарест Чубарова паспорт и 3,5 часа без объяснения причин удерживали в трансферной зоне аэропорта

12 декабря в Киеве пройдет саммит ГУАМ

12-13 декабря возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в некоторых районах Киева

Боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в среду, ранены двое украинских военных

Задержка военной помощи Украине была обычной процедурой, утверждает бюджетное управление Белого дома

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ пресекла попытку вербовки украинского военнослужащего из зоны ООС

Румынские пограничники изъяли у прилетевшего в Бухарест Чубарова паспорт и 3,5 часа без объяснения причин удерживали в трансферной зоне аэропорта

В Великобритании стартовали досрочные парламентские выборы

12 декабря в Киеве пройдет саммит ГУАМ

Авиаремонтные предприятия Укроборонпрома досрочно выполнили ГОЗ 2019

МИД Украины дало оценку визиту делегатов из временно оккупированного Крыма в Белград и вызвало посла Сербии

12-13 декабря возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в некоторых районах Киева

12 декабря в Киеве пройдет саммит ГУАМ

Ночью и утром 12 декабря в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 м

Боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в среду, ранены двое украинских военных

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА