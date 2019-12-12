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08:47 12.12.2019

Авиаремонтные предприятия Укроборонпрома досрочно выполнили ГОЗ 2019

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Авиаремонтные предприятия Укроборонпрома досрочно выполнили ГОЗ 2019

Предприятия государственного концерна "Укроборонпром" досрочно передали государственным заказчикам всю отремонтированную и дооборудованную авиационную технику, что было предусмотрено заказами 2019 года, сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

"Мы активно работали над тем, чтобы ГОЗ 2019 о проведении авиаремонтных работ был выполнен в срок. Есть оптимистичный дальнейший прогноз. Также будем наращивать дальнейший потенциал", - цитирует пресс-служба заявление заместителя Генерального директора по авиа- и ракетостроению Руслана Коржа.

Согласно сообщению, в рамках выполнения ГОЗ были модернизированы самолеты типа: Су-27 до уровня Су-27 1М, Су-25 до уровня Су-25 М1, МиГ-29 до уровня МиГ-29 МУ1, Л-39 до уровня Л-39 1М и выполнен ремонт авиадвигателей.

Также сообщается, что сейчас идет активное формирование заказов и планирование работы предприятий на 2020 год, продолжается ремонт и восстановление техники, передача которой запланирована на следующий год.

В пресс-службе напомнили, что государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод", входящий в состав концерна "Укроборонпром", досрочно выполнил условия контракта по ремонту партии танков Т-72 и справился с дополнительным государственным оборонным заказом.

Теги: #укроборонпром #выполнение #гоз
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