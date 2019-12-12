12-13 декабря возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в некоторых районах Киева

В четверг и пятницу, 12-13 декабря, в связи с визитами в Украину премьер-министра Грузии Георгия Гахария и премьер-министра Республики Молдова Иона Кику возможны временные ограничения дорожного движения в некоторых районах Киева, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"12-13 декабря в связи с визитами в Украине премьер-министра Грузии Георгия Гахария и премьер-министра Республики Молдова Иона Кику возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в Киеве", – говорится в сообщении мэрии, со ссылкой на Управление государственной охраны Украины.

В частности, возможны временные ограничения движения на отдельных участках улиц Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Печерского, Подольского, Шевченковского районов, а также на Бориспольском шоссе.

"Управление государственной охраны Украины совместно с другими правоохранительными органами в соответствии со своими полномочиями будет обеспечивать безопасность и оказывать сопровождение делегациям", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, 12 декабря в Киеве состоится саммит глав правительств государств-членов ГУАМ.