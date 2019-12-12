12 декабря в Киеве пройдет саммит ГУАМ

В четверг, 12 декабря, в Киеве состоится саммит глав правительств государств-членов ГУАМ, сообщила пресс-служба Кабмина.

"12 декабря 2019 в Киеве состоится саммит глав правительств государств-членов Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ. Тема мероприятия - государственно-частное партнерство в реализации ключевых проектов ГУАМ по содействию торговле и транспортировке", - говорится в сообщении на сайте Кабмина в среду.

Согласно информации, из Грузии прибудет делегация во главе с премьер-министром Георгием Гахарией. Делегацию из Молдовы представит премьер Ион Кику. Руководить делегатами из Азербайджана будет вице-премьер-министр Али Ахмедов.

Открытие саммита начнется с пленарного заседания ГАУМ, в 14:05, в клубе Кабинета министров Украины по ул.Институтская, 7.