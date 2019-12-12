Ночью и утром 12 декабря в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 м

Туман сохранится в Киеве ночью и утром в четверг, 12 декабря, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"До конца суток 11 декабря, ночью и утром 12 декабря в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", – говорится в обнародованном Гидрометцентром в ночь на четверг сообщении.

Водителям во время управления автомобилем в тумане рекомендуют придерживаться следующих советов: снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом; держать безопасную дистанцию с другими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров на дороге.