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07:18 12.12.2019

Боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в среду, ранены двое украинских военных

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Боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в среду, ранены двое украинских военных

В среду, 11 декабря, боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранения получили двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Российская Федерация не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращения огня в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров "Нормандской четверки" во Франции… Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… ранения в результате обстрелов получили два военнослужащих Объединенных сил", – говорится в утренней сводке, обнародованной на странице пресс-центра в Фейсбук в четверг утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили 5 обстрелов: у Новомихайловки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Павлополя - из минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов; у Лебединского и Авдеевки - из СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Марьинки - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также зафиксировано 5 вражеских обстрелов: дважды неподалеку Зайцево - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Крымского и дважды у Майского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", – добавили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка
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