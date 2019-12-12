События

05:34 12.12.2019

ЕС будет бороться с расточительностью в еде

1 мин читать
ЕС будет бороться с расточительностью в еде

Европейский союз готовит программу борьбы с расточительным потреблением продуктов питания и потерями в пищевой промышленности.

Выработке рекомендаций для Плана действий ЕС по пищевым отходам будет посвящена конференция Платформы ЕС по сокращению пищевых отходов и расточительного потребления продовольствия. Она пройдет в четверг в Совете ЕС.

Без решения проблемы потерь и расточительности в потреблении продуктов питания ЕС не сможет создать устойчивую продовольственную цепочку "от фермы до тарелки", заявила накануне конференции комиссар ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес.

ЕС твердо намерен к 2030 году вдвое сократить пищевые отходы на душу населения на уровне розничной торговли и потребления, а также уменьшить потери в процессе производства и поставок продуктов питания.

Платформа, созданная в 2016 году, объединяет государственные организации и частные компании для взаимодействия между важнейшими сегментами пищевой цепочки, а также экспертов, отобранных посредством открытого конкурса. Она нацелена на выработку мер борьбы с потерями и расточительным потреблением, организует обмен передовым опытом и оценку устойчивых достижений.

Теги: #ес #расточительность #борьба #еда
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:24 11.12.2019
Зеленский рассчитывает, что ЕС продлит санкции против РФ до восстановления целостности Украины – разговор с президентом Евросовета

Зеленский рассчитывает, что ЕС продлит санкции против РФ до восстановления целостности Украины – разговор с президентом Евросовета

13:40 11.12.2019
Лидеры стран ЕС выразят готовность продлить санкции против РФ

Лидеры стран ЕС выразят готовность продлить санкции против РФ

16:41 10.12.2019
Изменение санкций ЕС против РФ возможно только после разрешения украинского конфликта - Боррель

Изменение санкций ЕС против РФ возможно только после разрешения украинского конфликта - Боррель

19:53 09.12.2019
В ЕС считают, что НАТО является основой европейской обороны - Боррель

В ЕС считают, что НАТО является основой европейской обороны - Боррель

14:17 09.12.2019
Встреча "нормандской четверки" позволит продвинуться к мирному решению конфликта на Донбассе, считают в ЕС

Встреча "нормандской четверки" позволит продвинуться к мирному решению конфликта на Донбассе, считают в ЕС

10:56 09.12.2019
Соглашение с МВФ откроет Украине двери к макрофинансовой помощи ЕС на EUR500 млн – посол ЕС

Соглашение с МВФ откроет Украине двери к макрофинансовой помощи ЕС на EUR500 млн – посол ЕС

01:55 09.12.2019
Первый под председательством Борреля Совет глав МИД стран ЕС обсудит отношения с Африкой и права человека

Первый под председательством Борреля Совет глав МИД стран ЕС обсудит отношения с Африкой и права человека

21:11 06.12.2019
В 2021 году состоится обновление Соглашения об ассоциации Украина-ЕС – Гончарук

В 2021 году состоится обновление Соглашения об ассоциации Украина-ЕС – Гончарук

14:24 06.12.2019
ЕБРР и ЕС запустили платформу для поддержки украинских МСП в рамках инициативы EU4Business

ЕБРР и ЕС запустили платформу для поддержки украинских МСП в рамках инициативы EU4Business

14:19 06.12.2019
Депутаты ЕП просят Меркель и Макрона призвать Киев и Москву обменяться оставшимися заключенными, что улучшит условия для дальнейших мирных переговоров

Депутаты ЕП просят Меркель и Макрона призвать Киев и Москву обменяться оставшимися заключенными, что улучшит условия для дальнейших мирных переговоров

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в среду, ранены двое украинских военных

Палата представителей США поддержала законопроект об оборонном бюджете на 2020 год

Украинская сторона просит СММ ОБСЕ посодействовать недопущению пребывания в Станице Луганской боевиков с повязками СЦКК

Киев подготовит изменения в Минские соглашения к следующей встрече "нормандской четверки" – представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Резников

Из-под завалов одесского колледжа извлекли тело 13 погибшего - ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в среду, ранены двое украинских военных

Задержка военной помощи Украине была обычной процедурой, утверждает бюджетное управление Белого дома

Киев в 2019 посетило почти 1,5 млн иностранных туристов

В Израиле не смогли сформировать правительство и проведут третьи за год выборы в парламент

Воздушные силы ВСУ получили второй в 2019 году технически обновленный самолет Ил-76МД

Палата представителей США поддержала законопроект об оборонном бюджете на 2020 год

На Харьковщине у супружеской пары изъято около 800 кг наркотической смеси

Комитет Сената перенес рассмотрение американских санкций против РФ

Кабмин предлагает закрепить за Верховным Судом рассмотрение дел о возмещении ущерба за признание банка неплатежеспособным

Российский телеканал убрал из эфира сериал "Слуга народа" после показа трех серий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА