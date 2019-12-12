Киев в 2019 посетило почти 1,5 млн иностранных туристов

Украинскую столицу в 2019 году посетило почти 1,5 млн иностранных туристов, еще 2,2 млн составили украинские туристы, сообщили в Киевском горсовете.

"Согласно данным Управления туризма и промоций КГГА, за отчетный период столицу посетило 1,5 млн иностранных туристов. Еще 2,2 млн Киев принял украинских посетителей. В общем, город получил 61 млн грн туристического сбора", – говорится в сообщении на сайте совета в среду.

В отчете о выполнении Городской целевой программы развития туризма в Киеве за 9 месяцев 2019 года отмечается, что город постоянно пытается контролировать качество услуг, которые получают туристы в столице. В частности была создана рабочая группа, которая проверяет предприятия гостиничного хозяйства типа "хостел".

"Осуществляются регулярные рейды по проблемным хостелам по утвержденному графику. Сейчас 105 таких помещений уже проверено. И только около десятка из них исправно платят налоги, туристический сбор и соответствуют санитарным нормам", - отметила председатель постоянной комиссии по вопросам культуры Виктория Муха.

Согласно отчету, в течение первых 9 месяцев в столице был проведен ряд масштабных туристически привлекательных событий. В частности: Moto Open Fest, Kyiv Food & Wine Festival, Courage Bazaar, Atlas Weekend, Kyiv Art week тому подобное.

Также управление туризма приняло участие в 5 международных выставочных мероприятиях в Украине и за рубежом с целью популяризации туристических возможностей Киева. Были представлены привлекательность столицы в Сербии, Азербайджане, а также в городах Лондон и Дублин.