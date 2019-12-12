Воздушные силы ВСУ получили второй в 2019 году технически обновленный самолет Ил-76МД

Государственное предприятие "Николаевский авиационный ремонтный завод "НАРП" передал в 2019 году в Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) второй технически обновленный самолет Ил-76МД, сообщили в информагентстве Минобороны Украины "АрмияInform".

"На самолете установлено дополнительное оборудование для осуществления полетов международными трассами и новая цифровая система БУР (бортовое устройство регистрации параметров полета), что позволяет повысить качество анализа полетной информации", – сообщает информагентство в среду со ссылкой на командование ВС ВСУ.

В командовании ВС ВСУ отметили, что с каждым годом самолеты военно-транспортной авиации все чаще привлекают к мероприятиям международного сотрудничества.

"В соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации (ИКАО), установленные на самолете новые системы являются обязательными для осуществления полетов международными трассами. Их наличие на борту также является важным фактором для получения воинскими частями необходимых боевых возможностей, что сейчас формируются на основе принципов и подходов НАТО", – отметил начальник отдела эксплуатации - заместитель начальника управления главного инженера авиации Командования ВС ВСУ полковник Борис Бондарчук.