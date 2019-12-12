На Харьковщине у супружеской пары изъято около 800 кг наркотической смеси

В Краснограде Харьковской области полиция под процессуальным руководством облпрокуратуры пресекла деятельность супружеской пары, занимавшейся распространением наркотической смеси.

"Полицейские Харьковщины документировали противоправную деятельность наркосбытчиков течение 2018-2019 годов. Жители Краснограда (38-летний мужчина и его 38-летняя жена) расфасовывали наркотики и сбывали наркозависимым лицам путем почтовых отправлений по всей территории Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В ходе проведения 5 санкционированных обысков по месту жительства супругов в частном доме полицейские изъяли 50 мешков со смесью маковых семян и маковой соломки весом около 800 кг, растворитель (79 бутылок весом 52 кг), промышленные весы, полимерные пакеты, несколько десятков сим-карт, банковские карточки и т.д. Приблизительная стоимость изъятых наркотиков на "черном" рынке составляет около 500 тыс. грн. Точный вес содержания маковой соломки будет установлено после проведения экспертного исследования.

Сейчас решается вопрос о задержании супружеской пары в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и объявления им о подозрении в совершении уголовного преступления.

Уголовное производство расследуется по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.