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23:54 11.12.2019

Комитет Сената перенес рассмотрение американских санкций против РФ

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Комитет Сената перенес рассмотрение американских санкций против РФ

Члены комитета по иностранным делам Сената Конгресса США в среду решили перенести на более поздний срок рассмотрение пакета дополнительных санкций против России, сообщают американские СМИ.

Речь идет о документе "Защита безопасности Америки от агрессии Кремля" (DASKA), который в прессе США стали называть "санкционным пакетом из ада".

Изначально рассмотрение законопроекта было намечено на среду. Однако один из его авторов, сенатор-республиканец Линдси Грэм, был занят на заседании в другом комитете. Глава комитета по иностранным делам Джим Риш пояснил, что готов вернуться к рассмотрению DASKA на следующей неделе. Однако ряд помощников сенаторов заявили, что, возможно, голосование пройдет уже в следующем году, так как нет гарантий, что это действительно удастся сделать на следующей неделе: в скором времени Сенат приостановит работу на рождественские праздники, и на DASKA просто может не хватить времени.

Законопроект разработан Грэмом совместно с сенатором Кори Гарднером и при поддержке демократов Боба Менендеса, Бена Кардина. Он был представлен в комитете впервые 13 февраля 2019 года. Этот законопроект предусматривает введение дополнительных санкций против России.

Согласно сайту Сената, в документ с момента его внесения на рассмотрение в феврале 2019 года не вносились поправки. Поэтому, в частности, в нем говорится, что "Российская Федерация должна освободить украинских моряков", которые были задержаны в прошлом году в Керченском проливе, но ранее в этом году уже были отпущены на свободу.

Согласно законопроекту, президент США должен, среди прочего, публично призвать "руководство России вернуть Крым под контроль Украины, призвать РФ перестать оказывать поддержку силам, совершающим насилие на востоке Украины", добиваться от Москвы прекращения поддержки сил, оккупировавших часть территорий Грузии и Молдавии, и "перестать позволять жестокому режиму Башара Асада совершать военные преступления".

Также президент США "должен осудить и противостоять" предполагаемому вмешательству российской стороны в деятельность американских институтов.

Законопроект также затрагивает тему нераспространения химического оружия. В частности, он предписывает Вашингтону "оказать давление на руководство Российской Федерации, чтобы та прекратила попытки ослабить международные усилия ООН и ОЗХО расследовать случаи применения химоружия".

Авторы инициативы предлагают расширить санкции CAATSA.

В частности, они предлагают через полгода после вступления закона в силу ввести санкции в отношении российских "политических фигур, олигархов и других лиц", которые способствуют, прямо или косвенно, "незаконным и коррупционным действиям" российских властей.

Также они предлагают ввести запрет на сделки с новым суверенным долгом РФ (выпущенным Минфином, ЦБ, Фондом национального благосостояния, любым финансовым институтом от лица РФ) с периодом обращения более 14 дней. Действие запрета должно начаться через 90 дней после вступления в силу закона.

Под санкции должны подпасть российские финансовые институты, которые, по оценке президента США, тем или иным способом поддерживали "вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами РФ".

Также сенаторы считают нужным ввести санкции, нацеленные на инвестиции в российские СПГ-проекты за пределами РФ. Под запрет попадают вложения в такие проекты стоимостью от $1 млн (или от $5 млн суммарно на протяжении 12 месяцев). Упоминания проекта "Северный поток 2" в этом законопроекте нет.

Кроме того, авторы законопроекта включили санкции, связанные с "поддержкой освоения нефтяных ресурсов в России". В том числе предполагается, что гражданам и компаниям США будет запрещено любое участие в нефтяных проектах в России.

Также законопроект вводит ограничения, предусматривающие, что Вашингтон без одобрения Конгресса не сможет тратить из бюджета деньги для выхода США из НАТО.

Теги: #рф #санкции #сенат #сша
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