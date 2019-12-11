События

22:45 11.12.2019

Российский телеканал убрал из эфира сериал "Слуга народа" после показа трех серий

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Российский телеканал убрал из эфира сериал "Слуга народа" после показа трех серий

Российский телеканал "ТНТ" убрал из телеэфира украинский сериал "Слуга народа" после показа трех первых серий, сообщила российская газета "Ведомости".

По информации издания, первые три серии были показаны в эфире принадлежащего "Газпром медиа" канала в среду, 11 декабря. Ранее в телепрограмме было указано, что продолжение сериала будет выходить в эфире ТНТ с 19.00 до 20.30 следующие два дня, 12 и 13 декабря. В это время покажут российские сериалы "Интерны" и "СашаТаня".

"Очевидно, канал очень быстро менял программу – даже на 22.00 мск (по Киеву – 21.00) в мобильной и десктопной версиях сайта ТНТ были указаны разные замены для "Слуги народа". В одной это были сериалы "Полярный" и "СашаТаня", а в другой – "Интерны" и "СашаТаня", – сказано в сообщении на сайте издания в среду вечером.

Представитель ТНТ заявил "Ведомостям", что канал изначально не собирался показывать больше трех первых серий "Слуги народа" в эфире.

Теги: #телеканал #россия #украина #слуга_народа #сериал
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