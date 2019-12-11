Комитет Сената поддержал законопроект о санкциях США в отношении Турции

Комитет по международным делам Сената в среду поддержал законопроект о введении санкций США в отношении Турции из-за турецкой военной операции в Сирии и приобретения российских ЗРС С-400.

"Настало время для Сената собраться вместе и воспользоваться возможностью изменить турецкое поведение", - прокомментировал принятие законопроекта республиканец Джим Риш.

"Действия Турции за последние годы переходят все границы. Этот законопроект дает понять Турции, что ее поведение по отношению к Сирии неприемлемо и ее покупка системы С-400 недопустима", - написал в "Твиттере" сенатор-республиканец Боб Менендес после рассмотрения законопроекта.

Законопроект "Об американской национальной безопасности и предотвращении возрождения ИГИЛ" поддержали 18 представителей комитета, против высказались четверо.

Теперь этот законопроект должен поступить на рассмотрение полного состава Сената.

Между тем сенатор-республиканец Рэнд Пол, выступивший против принятия этого законопроекта, сообщил, что администрация президента Дональда Трампа не поддерживает этот документ, так как он может осложнить переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по таким вопросам, как ситуация в Сирии.

В США ранее неоднократно выражали обеспокоенность приобретением Турцией российских ЗРК С-400. В Вашингтоне считают, что Россия может использовать С-400 системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. В итоге США исключили Турцию из программы создания F-35 после покупки Анкарой российских С-400.

Руководство Турции исключило отказ от российских систем С-400. Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.

Эрдоган заявлял, что Анкара рассмотрит возможность покупки Су-35 и Су-57, если стране не удастся получить американские F-35.