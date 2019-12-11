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19:24 11.12.2019

На новогодние и рождественские праздники в Киеве усилят меры по пожарной безопасности - КГГА

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На новогодние и рождественские праздники в Киеве усилят меры по пожарной безопасности - КГГА

На время проведения массовых мероприятий накануне и во время празднования новогодних и рождественских праздников в Киеве усилят меры по пожарной безопасности, сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник.

"Мэр столицы дал поручение соответствующим структурным подразделениям безотлагательно принять надлежащие меры по обеспечению пожарной безопасности на объектах массового пребывания людей: торгово-развлекательные центры и культурно-развлекательные заведения. В том числе, в учреждениях социальной сферы, а именно: учебных заведениях, учреждениях здравоохранения, культуры, других. Эти меры призваны предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций, которые могут нести угрозу здоровью и жизни людей", - цитирует Поворозника пресс-служба КГГА в среду.

Теги: #киев #пожарная_безопасность #праздники
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