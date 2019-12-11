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19:20 11.12.2019

Правоохранители занялись незаконной продажей корпусов завода "Большевик" – глава ФГИ

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Правоохранители занялись незаконной продажей корпусов завода "Большевик" – глава ФГИ

Киевская прокуратура и Служба безопасности Украины (СБУ) при участии Фонда госимущества (ФГИ) проводят следственные действия на заводе "Большевик" (Киев, с 2018 года – Первый киевский машиностроительный завод, ПКМЗ – ИФ) в связи с продажей почти 6,4 тыс. кв. м принадлежащих предприятию помещений на организованных госпредприятием "СЕТАМ" торгах, несмотря на действующий запрет, сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.

"В конце прошлой недели вместе с СБУ и Киевской прокуратурой пришли на завод "Большевик", где недавно была похищена часть госимущества – несколько корпусов, вопреки запрету, "проданы" через площадку СЕТАМ. Директора сменили. Проводятся следственные действия", - написал Сенниченко в Facebook в среду.

Как сообщалось, на аукцион 7 октября 2019 года были выставлены нежилые помещения завода общей площадью 6,4 тыс. кв. м, в том числе два цеха (№14 и №10) площадью 2,35 тыс. кв. м. и 2,15 тыс. кв. м, западная проходная (1 тыс. кв. м), склад двигателей (474,8 кв.м.) и кислородная газовая станция (392,5 кв. м), расположенные по адресу просп. Победы ,49/2 в Киеве.

Лот продан за 23,544 млн грн. При этом глава ФГИ отмечал, что на торги был выставлен корпус, "который подходит под ТРЦ".

Находящийся в госсобственности "Большевик" основан в 1882 году как Киевский литейный и механический завод, в 1919-м получило название Первый государственный киевский машзавод, а с 1922 года – "Завод "Большевик", которое в 1994 году стало ОАО "Большевик". В 1996 году в результате реструктуризации на базе части структурных подразделений завода были созданы шесть юрлиц в форме дочерних предприятий. В 2006 году "Большевик" получил статус Научно-производственного предприятия (НПП), в мае 2018 года переименован в АО "ПКМЗ".

В настоящее время в нескольких цехах завод, в частности, производит крупногабаритное оборудование, машины и производственные линии для резиноперерабатывающей, угольной, химической сельскохозяйственной отраслей. Кроме того, сдает помещения в аренду.

В последние пять лет заводом руководил Роман Белоскурский. Согласно отчету предприятия в НКЦБФР, на 1 июля 2019 года на нем работает 331 чел.

В январе-июне 2019 года ПКМЗ сократил чистый доход на 5,8% по сравнению с тем же периодом 2018 года - до 48,8 млн грн, убыток составил 8,9 млн грн против 10,9 млн грн.

Теги: #завод_большевик #продажа
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