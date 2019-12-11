В столичном метро в четверг из-за футбола возможны ограничения в работе

Вечером в четверг, 12 декабря, из-за проведения на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Лугано" (Швейцария) возможны изменения в работе столичного метрополитена, сообщает КП "Киевский метрополитен".

"Завтра, 12 декабря, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 19:55) между командами "Динамо" (Киев) и "Лугано" (Швейцария), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", - сказано в сообщении.

Так, перед началом игры возможном ограничении (закрытие) на вход для пассажиров станции "Олимпийская". После окончания футбола с целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров возможно ограничение на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".