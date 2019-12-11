Суд арестовал двух подозреваемых в смертельном избиении волонтера Мирошниченко в Бахмуте

Двое фигурантов дела о смертельном избиении в Бахмуте волонтера Артема Мирошниченко арестованы без права внесения залога, сообщает полиция Донецкой области.

"Донецкий апелляционный суд изменил меру пресечения 16-летнему подозреваемому в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть волонтера из Бахмута. Фигурант арестован до 29 января 2020 года. Альтернатива в виде залога не предусмотрена", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что суд удовлетворил апелляцию прокуратуры на решение Артемовского горрайонного суда Донецкой области, который отпустил одного из подозреваемых под круглосуточный домашний арест.

"Сейчас оба фигурантов находятся под стражей без права внесения залога", - добавили в полиции.

Как сообщалось, 29 ноября вечером в Бахмуте неизвестные напали и нанесли тяжкие телесные повреждения местному волонтеру 1981 года Артему Мирошниченко. Об указанном событии в полицию Бахмута сообщили родственники потерпевшего, которые нашли его без сознания на улице.

По данному факту возбуждено уголовное производство по предварительной квалификацией по ч 1 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Полиция задержала на следующий день фигуранта - местного жителя 2003 года рождения. Также была установлена личность его приятеля, который в момент совершения преступления находился рядом. 3 декабря Артемовский городской суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под домашним арестом сроком на 2 месяца. 7 декабря суд избрал меру пресечения его сообщнику - 2 месяца ареста без права внесения залога.

У Мирошниченко был диагностирован перелом основания черепа, он находился в коме. 6 декабря он скончался в больнице.

Артем Мирошниченко был активистом волонтерской группы "Бахмут Украинский".