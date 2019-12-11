События

18:46 11.12.2019

Суд арестовал двух подозреваемых в смертельном избиении волонтера Мирошниченко в Бахмуте

2 мин читать
Суд арестовал двух подозреваемых в смертельном избиении волонтера Мирошниченко в Бахмуте

 Двое фигурантов дела о смертельном избиении в Бахмуте волонтера Артема Мирошниченко арестованы без права внесения залога, сообщает полиция Донецкой области.

"Донецкий апелляционный суд изменил меру пресечения 16-летнему подозреваемому в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть волонтера из Бахмута. Фигурант арестован до 29 января 2020 года. Альтернатива в виде залога не предусмотрена", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что суд удовлетворил апелляцию прокуратуры на решение Артемовского горрайонного суда Донецкой области, который отпустил одного из подозреваемых под круглосуточный домашний арест.

"Сейчас оба фигурантов находятся под стражей без права внесения залога", - добавили в полиции.

Как сообщалось, 29 ноября вечером в Бахмуте неизвестные напали и нанесли тяжкие телесные повреждения местному волонтеру 1981 года Артему Мирошниченко. Об указанном событии в полицию Бахмута сообщили родственники потерпевшего, которые нашли его без сознания на улице.

По данному факту возбуждено уголовное производство по предварительной квалификацией по ч 1 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Полиция задержала на следующий день фигуранта - местного жителя 2003 года рождения. Также была установлена личность его приятеля, который в момент совершения преступления находился рядом. 3 декабря Артемовский городской суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под домашним арестом сроком на 2 месяца. 7 декабря суд избрал меру пресечения его сообщнику - 2 месяца ареста без права внесения залога.

У Мирошниченко был диагностирован перелом основания черепа, он находился в коме. 6 декабря он скончался в больнице.

Артем Мирошниченко был активистом волонтерской группы "Бахмут Украинский".

Теги: #бахмут #волонтер #суд #избиение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:30 11.12.2019
Суд отправил директора сгоревшего одесского колледжа под домашний арест - СМИ

Суд отправил директора сгоревшего одесского колледжа под домашний арест - СМИ

13:37 11.12.2019
Суд перенес подготовительное заседание в "янтарном деле" на февраль из-за неявки обвиняемых

Суд перенес подготовительное заседание в "янтарном деле" на февраль из-за неявки обвиняемых

14:11 10.12.2019
Суд избрал "единороссу" Кучерявому меру пресечения в виде домашнего ареста

Суд избрал "единороссу" Кучерявому меру пресечения в виде домашнего ареста

12:15 10.12.2019
Языковой омбудсмен по делу о нападении на волонтера в Бахмуте: Нужно дождаться результатов следствия

Языковой омбудсмен по делу о нападении на волонтера в Бахмуте: Нужно дождаться результатов следствия

11:13 10.12.2019
Украина во вторник представит свою позицию в споре с РФ по еврооблигациям на $3 млрд в Верховном суде Великобритании

Украина во вторник представит свою позицию в споре с РФ по еврооблигациям на $3 млрд в Верховном суде Великобритании

19:35 09.12.2019
Дядя Башара Асада предстанет перед судом в Париже за отмывание денег

Дядя Башара Асада предстанет перед судом в Париже за отмывание денег

19:14 09.12.2019
Суд во вторник рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения "единороссу" Кучерявому

Суд во вторник рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения "единороссу" Кучерявому

17:56 09.12.2019
Сумма требований РФ к Украине в связи с долгом по евробондам составляет $4,5 млрд - Минфин РФ

Сумма требований РФ к Украине в связи с долгом по евробондам составляет $4,5 млрд - Минфин РФ

14:59 09.12.2019
Апелляционный суд оставил в Киеве проспекты Бандеры и Шухевича

Апелляционный суд оставил в Киеве проспекты Бандеры и Шухевича

13:58 09.12.2019
Мосгорсуд приговорил к 2 годам колонии бывшего украинского депутата по делу о нападении на посольство РФ в Киеве

Мосгорсуд приговорил к 2 годам колонии бывшего украинского депутата по делу о нападении на посольство РФ в Киеве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики в среду трижды открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, ранен один военнослужащий – штаб ООС

В Киевской области неизвестный обстрелял автомобиль полицейских, введена спецоперация "Гром"

Генпрокуратура и ГБР провели обыски в доме экс-нардепа Микитася

Суд перенес подготовительное заседание в "янтарном деле" на февраль из-за неявки обвиняемых

НАПК обратится в прокуратуру в связи с незаконным использованием сотрудниками реестра деклараций

ПОСЛЕДНЕЕ

Госсекретарь сообщил о рекордном расширении санкционных списков США

В столичном метро в четверг из-за футбола возможны ограничения в работе

Роман Полански обвинил СМИ в попытке "превратить его в монстра"

Боевики в среду трижды открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, ранен один военнослужащий – штаб ООС

В Киевской области неизвестный обстрелял автомобиль полицейских, введена спецоперация "Гром"

СБУ пресекла деятельность хакеров, которые продавали россиянам закрытую информацию

Генпрокуратура и ГБР провели обыски в доме экс-нардепа Микитася

Кабмин запускает тестирование приложения, которое позволит пользоваться е-правами и е-техпаспортом

Нардеп Богданец госпитализирован после драки в Раде - замглавы фракции "Слуга народа"

Во Франции вновь транспортный коллапс

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА