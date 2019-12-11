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18:24 11.12.2019

Роман Полански обвинил СМИ в попытке "превратить его в монстра"

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 Режиссер Роман Полански утверждает, что СМИ разжигают скандалы вокруг его личности.

Режиссер дал в среду интервью журналу Paris Match - первое после последних обвинений в изнасиловании.

В интервью журналу Полански заявил, что СМИ "пытаются превратить его в монстра".

Он также полностью отрицал обвинения французской актрисы Валентины Монье, сделанные в ноябре.

Тогда Монье заявила, что в 1975 году, когда ей было 18 лет, Полански ее избил и изнасиловал.

История с сексуальными обвинениями в адрес автора "Ребенка Розмари", "Отвращения" и "Китайского квартала", началась в середине 70-х годов. В 1977-м суд Лос-Анджелеса признал режиссера виновным в сексуальной связи с 13-летней девочкой Самантой Геймер. Полански тогда признал себя виновным, объяснив свое поведение влиянием алкоголя и наркотиков.

Он провел 42 дня в тюрьме после заключения сделки с правосудием, а в 1978 году бежал из США, опасаясь признания сделки недействительной.

Сама Геймер заявила в 2013 году, что простила режиссера.

Также Полански обвинили в изнасиловании британская актриса Шарлотт Льюис и женщина, представившаяся как Робин.

Женщины утверждали, что подверглись сексуальному насилию в 16-летнем возрасте - 1983 и 1973 годах соответственно.

Обвинения со стороны бывшей швейцарской актрисы Ренате Лангер, которая заявляла, что режиссер изнасиловал ее в Мюнхене в 1972 году, когда ей было 15 лет, были сняты в 2017 году.

Последние фильмы Полански снимает в Европе, в том числе "Пианиста" (2002) о событиях в Варшавском гетто - лента удостоена "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля и трёх премий "Оскар", среди них: за лучшую режиссуру и лучшему актёру - Эдриену Броуди. А также "Девятые врата" (1999), "Призрак" (2010) - собрал "Евро-Оскары" 2010 года во всех основных номинациях - "лучший фильм", "лучшая режиссура", "лучший сценарий", "лучшая музыка", "лучшая актёрская работа, "Резня" (2011), "Офицер и шпион" (2019) о деле Дрейфуса.

Теги: #сми #полански #скандал #режиссер
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