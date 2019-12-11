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18:07 11.12.2019

В Киевской области неизвестный обстрелял автомобиль полицейских, введена спецоперация "Гром"

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В Киевской области неизвестный обстрелял автомобиль полицейских, введена спецоперация "Гром"

В г.Яготин введена спецоперация "Гром" по задержанию вооруженного злоумышленника, который открыл огонь по правоохранителям, сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области:

"В г.Яготин из-за неправильной парковки легкового автомобиля, который загородил проезд другим, произошел конфликт. Для выяснения всех обстоятельств на место инцидента сразу прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции. В это время неизвестный мужчина из ружья открыл огонь по стражам порядка. После чего стрелок с оружием скрылся в собственном дворе", - сказано в сообщении.

Так, в результате стрельбы был поврежден служебный автомобиль, правоохранители ранения не получили. Отмечается, что для задержания вооруженного злоумышленника руководителем полиции области введена спецоперация "Гром".

На месте совершенного правонарушения работают следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и бойцы спецподразделения.

Теги: #киевская_область #стрельба #оружие #полиция
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