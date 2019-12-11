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17:56 11.12.2019

СБУ пресекла деятельность хакеров, которые продавали россиянам закрытую информацию

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СБУ пресекла деятельность хакеров, которые продавали россиянам закрытую информацию

Служба безопасности Украины блокировала деятельность организованной группировки, участники которой незаконно продавали данные из закрытых государственных информационных ресурсов, в том числе военного характера, сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что организовали нелегальный бизнес четверо жителей Ивано-Франковской и Львовской областей. Злоумышленники создали сайт, размещенный на зарубежном сервере, через который предлагали "клиентам" приобрести информацию с ограниченным доступом. Стоимость услуг зависела от объема данных, которые незаконно реализовывали. Среди массивов противоправно полученных данных были, в частности, сведения военного характера о закупке и перемещения техники", - сказано в сообщении.

Так, только к одному из "сервисов" злоумышленников было подключено около 50 заказчиков, по предварительной информации среди покупателей были также представители РФ.

Отмечается, что правоохранители задержали фигурантов дела при продаже одной из баз данных в Ивано-Франковске. Во время следственных действий в офисе и по месту жительства фигурантов производства была обнаружена компьютерная техника с базами данных, которая является собственностью государства и имеет ограниченный доступ.

В рамках начатого уголовного производства по ч.2 ст.361 и ч.2 ст.361-2 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Теги: #рф #информация #сбу #хакеры
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