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15:07 11.12.2019

Кабмин запускает тестирование приложения, которое позволит пользоваться е-правами и е-техпаспортом

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Кабмин запускает тестирование приложения, которое позволит пользоваться е-правами и е-техпаспортом

Кабинет министров Украины запускает бета-тестирование мобильно приложения "Дія", которое, в частности, позволит пользоваться электронным водительским удостоверением и электронным техническим паспортом автомобиля.

"Сегодня мы запускаем бета-тестирование нашего приложения "Дія", что и есть "государством в смартфоне". Это первый шаг, и первыми услугами, которые будут в этом приложении - это возможность использовать электронные водительские удостоверения и электронный технический паспорт", - сказал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на брифинге по результатам заседания правительства.

По его словам, также будет возможность общения с государством через мессенджеры.

Приложение было разработано на протяжении нескольких месяцев при сотрудничестве с компанией "EPAM", которая предоставляла свои услуги на бесплатной основе.

На текущем этапе открыта регистрация для 20 тыс. первых бета-тестеров, у которых есть водительские права и технический паспорт на транспортное средство. После успешного прохождения тестовой эксплуатации приложение станет доступно для всех граждан Украины.

Вице-премьер отметил, что параллельно ведется робота по введению других электронных услуг. В частности, речь идет об электронном студенческом билете, электронном изменении места регистрации, а также ряде других. "Мы планирует раз на две недели делать новый релиз, выпускать новые услуги... Мы очень хотим, чтобы на протяжении следующего года таких услуг были сотни", - подчеркнул Федоров.

Теги: #е_техпаспор #е_права #кабмин
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