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14:30 11.12.2019

Суд отправил директора сгоревшего одесского колледжа под домашний арест - СМИ

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Суд отправил директора сгоревшего одесского колледжа под домашний арест - СМИ

Киевский районный суд Одессы избрал в качестве меры пресечения для директора Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса домашний арест, сообщает местное интернет-издание "Думская".

Следственный судья удовлетворил ходатайство прокуратуры и отправил Любовь Кочергу под круглосуточный домашний арест на 60 дней.

Сторона защиты в свою очередь просила не отправлять Кочергу под домашний арест, поскольку она вдова и проживает одна. Также адвокат отметила, что Кочерга не сможет скрыться от следствия, выехав из страны, поскольку её документы сгорели в пожаре.

"Также Любовь Кочерга не намерена влиять на свидетелей так как ее саму во время пожара вытащили из окна третьего этажа", - добавила адвокат.

Кочерге инкриминируют ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжелые последствия). В случае доказательства вины ей грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.

Теги: #колледж #суд #одесса #пожар
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