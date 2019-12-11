События

14:11 11.12.2019

Нардеп Богданец госпитализирован после драки в Раде - замглавы фракции "Слуга народа"

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Народный депутат фракции "Слуга народа" Андрей Богданец госпитализирован после драки во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам агрополитики.

"Андрей с подозрением на сотрясение мозга в больнице", - сообщила на своей странице в Facebook заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Мы заявляем о недопустимости любого давления на народных депутатов при обсуждении и принятии государственных решений, в том числе и в первую очередь - с применением силы. Мы никому не позволим в неполитический и непарламентский способ влиять на работу представителей народа Украины", - заявила она, комментируя происшествие.

По данным СМИ, после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики произошла драка между Богданцом и членами Всеукраинского объединения "Свобода". Вероятно, конфликт возник из-за рассмотрения поправок к закону о рынке сельхозземель, "свободовцы" намеревались добиться снятия с рассмотрения законопроекта.

В парламентской фракции "Слуга народа" инцидент называют нападением на парламентария и расценивают как провокацию.

Теги: #нардеп #богданец #драка #слуга_народа
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